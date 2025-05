Conferința Internațională OPROTEH organizată de Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, în perioada 21 – 23 mai 2025, Conferința Internațională OPROTEH (Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field), ediţia a XX-a.

Evenimetul reunește specialiști de renume din țară și din străinătate care vor dezbate cele mai actuale teme din domeniul Științelor Inginerești, înscrise în cele 8 secțiuni ale conferinței. Deschiderea oficială va avea loc joi, 22 mai 2025, ora 10:00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Manifestările științifice din acest an omagiază împlinirea a 64 de ani de învățământ superior în Bacău și a 49 de ani de învățământ tehnic superior. Evenimentul de prestigiu certifică colaborările naționale și internaționale pe care Facultatea de Inginerie le-a dezvoltat în domeniul Ingineriei, atât în activitatea didactică, cât și în domeniul cercetării științifice.

Informații suplimentare se găsesc pe site-ul conferinței: http://oproteh.ub.ro/