Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan” din Bacău a găzduit, la sfârşitul săptămânii trecute, etapa judeţeană a Concursului naţional de discurs public ȋn limba engleză, pentru elevii cu vârste ȋntre 12 şi 15 ani.

S-au implicat ȋn organizare profesorii de limba engleză de la Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan” Alina Drăgoi, Lăcrămioara Bordeianu, Elena Dorneanu, Cristina Ghiciuşcă, Daniela Racoviţă, Isabela Ioniţă ȋmpreună cu profesori din 25 de şcoli din judeţ. Au participat 212 concurenţi din Bacău, Sascut, Podu Turcului, Buhuşi, Comăneşti, Dărmăneşti, Asău şi Oneşti. 97 dintre participanţi au obţinut premiul I, 59 premiul II, 26 premiul III şi 21 menţiune.



Acest concurs ȋncurajează elevii să ȋşi dezvolte abilităţi de vorbire liberă ȋn faţa unei audienţe, captându-i atenţia nu numai prin discurs dar şi prin intonaţie, coerenţă, claritate, ton, gesturi şi ritm. Concurenţii au prezentat discursul pe tema ediţiei din acest an “The best way to predict the future is to invent it”, urmat de o ȋntrebare adresată de către public sau juriu.

Organizarea concursului se face ȋn colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi face parte din activităţile Uniunii Internaţionale a Vorbitorilor de Limbă Engleză, cu sediul la Londra. Această organizaţie internaţională are filiale ȋn peste 60 de ţări, printre care şi ȋn România din 1996.

Prof. Cristina Ghiciuşcă

Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan”, Bacău