Concertul de Colinde (Ediția a III‑a 2025) a jandarmilor băcăuani

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a organizat cea de‑a treia ediție a Concertului de Colinde, un moment dedicat tradiției, solidarității și spiritului sărbătorilor de iarnă.

Într‑o zi plină de emoție, jandarmii băcăuani, elevii Ansamblului „Mugurașii Mănăstireni”, Muzica Militară a Garnizoanei Bacău și Corul „Glasul Cerului” din Luncani ne‑au încântat prin colinde și ne‑au reamintit cât de importantă este comunitatea în aceste zile.

La eveniment au participat numeroase familii ale jandarmilor, jandarmii și reprezentanți ai comunității locale.

„Pentru implicarea lor, participanții au primit diplome de merit, iar momentul a fost și prilej de susținere: având în vedere greaua încercare prin care a trecut Parohia din Luncani, ne‑am unit forțele pentru a le oferi ajutor și speranță, ceea ce părea un sfârșit a devenit, împreună, un nou început”, se arată într-un comunicat primit la redacție.