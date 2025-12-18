Concertul Corului „Flores Amicitiae” – o seară a bucuriei și a spiritului autentic al Crăciunului

Miercuri seara, 17 decembrie, Capela Seminarului Catolic „Sf. Iosif” din Bacău a fost gazda unui eveniment deosebit, care a adus lumină, emoție și pace în inimile celor prezenți: tradiționalul Concert de Crăciun susținut de Corul „Flores Amicitiae”.

Desfășurat într-un cadru solemn și primitor, concertul a reunit un public numeros, dornic să se desprindă, măcar pentru o oră, de agitația specifică acestei perioade și să se lase cuprins de frumusețea colindelor și a muzicii sacre.

Evenimentul s-a bucurat de prezența Preasfințitului Petru Sescu– episcop auxiliar al Diecezei de Iași, precum și a subprefectului județului Bacău, Valentin Ivancea, alături de colaboratori, profesori, părinți și numeroși băcăuani.

Sub bagheta inspirată a dirijorului prof. Adrian Farcaș, cu acompaniamentul la pian asigurat de pr. Liviu-Marian Focioroș, corul a oferit un program muzical profund și plin de sensibilitate. Vocile cristaline ale tinerilor coriști au reușit să transmită emoție autentică și să creeze atmosfera de reculegere și bucurie, specifică sărbătorii Nașterii Domnului.

Momentele artistice au fost îmbogățite de prezența invitaților speciali: Andreea Simon și Luiza Budău (soprane), Denis Voicu (bas) și Mihai Gherghelaș (vioară), care au completat armonios prestația corului și au oferit publicului clipe de reală încântare.

Mulți dintre cei prezenți au venit cu sufletul împovărat de ritmul alert al pregătirilor de sărbători, însă au plecat cu inimile pline, purtând cu ei liniștea, speranța și spiritul autentic al Crăciunului. Concertul a fost nu doar un act artistic, ci și un prilej de comuniune, reflecție și apropiere sufletească.

Un aspect remarcabil este faptul că, de la an la an, concertele Corului „Flores Amicitiae” atrag un număr tot mai mare de participanți, semn al aprecierii de care se bucură munca și dedicarea acestor tineri. Publicul revine cu bucurie pentru a se lăsa cucerit, de fiecare dată, de sinceritatea interpretării și de frumusețea vocilor care dau viață colindelor.

Concertul a fost precedat de Târgul Caritabil de Crăciun, organizat în incinta Colegiului, un gest care a completat firesc dimensiunea spirituală a serii cu una concretă, de solidaritate și dăruire.

Prin acest eveniment, Corul „Flores Amicitiae” a reușit, încă o dată, să ofere comunității băcăuane un dar prețios: o seară a armoniei care a amintit tuturor că adevărata esență a Crăciunului se regăsește în comuniune, simplitate și bucuria de a fi împreună.