miercuri, 24 septembrie 2025
Concert caritabil în Bacău – muzica marilor compozitori în sprijinul comunității

Deșteptarea
Imagine de la repetiții

Joi, 25 septembrie, de la ora 19:00, Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Paul” din Bacău va găzdui un eveniment cultural de excepție: un concert caritabil susținut de Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău, sub bagheta dirijorului Sergiu Spiridon.

Publicul va avea ocazia să asculte lucrări celebre din repertoriul clasic:

  • Franz von Suppé – Uvertura la opereta „Cavaleria ușoară”

  • Piotr Ilici Ceaikovski – Selecțiuni din baletul „Lacul lebedelor”

  • Georges Bizet – Suitele nr. 1 și nr. 2 din opera „Carmen”

Concertul promite o seară plină de emoție și rafinament muzical, într-un cadru sacru, iar prezența melomanilor va contribui la scopul caritabil al evenimentului.

💢 Accesul publicului este liber.

📍 Locația: Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Paul”, Bacău
🗓 Data: Joi, 25 septembrie 2025
Ora: 19:00

