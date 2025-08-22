Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Comunicat de presa22 august 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Proiectul național #sigurantaonline a poposit la Blues in the Garden Festival DărmăneștiPremierul Ilie Bolojan, pe șantierul Autostrăzii A7: lucrările avansează, primele deschideri posibile până la AdjudAccident rutier pe DN 11: trafic blocat temporar la Sănduleni, județul BacăuProgram prima etapă: Aerostar- USSV Iași, AFC Odorheiu Secuiesc- FC Bacău 2 și CSM Adjud- Viitorul OneștiAterizare forțată simulată pe Aeroportul din Bacău, într-un exercițiu interinstituțional coordonat de Baza 95 AerianăPolițiștii au transmis recomandări pentru bicicliști și pietoni, în cadrul unei acțiuni ROADPOL la nivelul județului BacăuO zi de neuitat pe munte, alături de jandarmii montani din Slănic MoldovaAsociația germană își retrage sprijinul: ultima campanie de sterilizare gratuită în Bacău