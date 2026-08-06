Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea6 august 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Ioan Măric: „Cred că pictorul trebuie să uite pentru câteva ceasuri cine este și să trăiască în pielea personajului”Promenada Bistriței va fi inaugurată oficial sâmbătă. Primăria pregătește o zi întreagă de evenimente culturale și sportiveSchimbarea la Faţă a DomnuluiStrategia pentru biodiversitate și înlocuirea sistemelor tradiționale de încălzire criticate de deputații AURDouă incendii de locuințe în aceeași seară în județul Bacău. O persoană a ajuns la spital cu arsuriPoliția caută o fetiță de 11 ani dispărută din comuna ParavaDragoș Benea: Investițiile europene transformă comunele Filipeni și Stănișești în exemple de dezvoltare localăTrei jandarmi din Bacău, recompensați de MAI cu Diploma de Merit pentru rezultate deosebiteMotan dispărut după un zbor Bacău – Bruxelles, găsit viu după 17 zile pe aeroport. Cazul a mobilizat comunitatea româneascăBacău. Furnizarea apei calde se reia de joi pentru toți consumatorii racordați la punctele termice