Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea4 august 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK De ce au scăzut investițiile în județul Bacău cu peste 31%?Băcăuanii Darius Munteanu și Ștefan Jitaru, premiați la Campionatul Național U13VIDEO: Pe 4 august, Podu cu lanțuri împlinește 9 ani… nouă ani de povești!Restricții la furnizarea apei potabile în trei cartiere din Târgu Ocna, începând de marțiCum creezi un climat interior mai plăcut, cu produsele Leroy MerlinAnaliză | Județul Bacău pierde generații întregi: rata natalității s-a prăbușit cu aproape 30% în doar cinci ani45 de cadre militare din cadrul ISU Bacău au fost înaintate în gradAcțiune împotriva braconajului piscicol pe lacurile Berești și Răcăciuni. Plase ilegale confiscate și incidente între pescari și proprietari de bărciDe ce mor băcăuanii? Pandemia a trecut, dar bolile de inimă continuă să ucidă aproape unul din doi oameniMai mare pe hârtie, mai mic în buzunar. Salariul mediu din Bacău a pierdut peste 10% din puterea de cumpărare