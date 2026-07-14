Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea14 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK România rămâne ultima în UE la finanțarea educației. Tot mai puțini tineri absolvă studii superioareTelegram are probleme la nivel global: domeniul t.me, blocat de registryBărbat reținut după ce a fost prins băut la volan și cu permisul de conducere anulat, în comuna TamașiComemorare la Galbeni: 40 de ani de la trecerea la Domnul a Venerabilului Martin BenedictDe la Bacău la Geneva: personalitatea complexă a Rabinului Alexandru Șafran, dezbătută la Academia RomânăPolițist aflat în timpul liber a prins un bărbat bănuit de furt, în municipiul BacăuVarianta Ocolitoare Bacău (A7) se închide temporar din 15 iulie pentru conectarea la noile tronsoane ale autostrăziiForțe unite pentru copiii din Bâșca: Fundația YANA dă startul construcției unui loc de joacă la Centrul de Zi „Casa Antonia”Polițiștii rutieri acționează astăzi pe DN2 – E85. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudențăProfesoara Emanuela Oiegar, din Bacău, în top 3 național la „Liga Profesorilor Excepționali”