Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea6 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Comăneștiul se pregătește să încheie unul dintre cele mai mari proiecte de eficiență energetică. Reabilitarea termică a blocurilor este aproape finalizatăSărituri în apă de la mare înălțime: Costa Popovici, pregătit pentru o nouă reușită la Cupa MondialăPrima lecție de limba engleză pentru copii, la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din OneștiBărbat din Letea Veche, urmărit internațional pentru 34 de infracțiuni, reținut de polițiștii băcăuaniAutorizațiile de construire pentru locuințe, în scădere în județul Bacău. Numărul locuințelor autorizate a crescut însă în aprilieGarda de Mediu Bacău a aplicat amenzi de aproape 1,4 milioane de lei pentru nereguli în gestionarea deșeurilorEXCLUSIV | Indicele Echității. Școlile în care elevii au obținut cele mai apropiate rezultate la Evaluarea NaționalăPrimăria Bacău pregătește modernizarea Stadionului „Constantin Anghelache”. Investiție de 36 de milioane de leiConferința de presă: Zilele Spitalului Municipal MoineștiSlănic-Moldova sărbătorește 225 de ani de la descoperirea primului izvor de apă minerală. Trei zile de concerte, folclor și tradiții la Zilele Orașului