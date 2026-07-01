Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea1 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Fotbal/ Liga 2: Marko Juric continuă cu FC BacăuPolițiștii rutieri intensifică monitorizarea traficului pe fondul caniculei. Recomandări pentru pietoni și bicicliștiA început admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău: peste 4.000 de locuri pentru candidațiMuniție din Primul Război Mondial, descoperită într-o pădure din Oituz. Un proiectil de 150 mm a fost distrus prin explozie controlatăUn pacient care a fumat în toaleta spitalului, la un pas să provoace un incendiu la SJU BacăuO lecție despre curaj, prietenie și încredere. O zi petrecută alături de jandarmi, pe care copiii nu o vor uita prea curândAcțiune preventivă a polițiștilor de la Transporturi în județul Bacău. Au fost aplicate 19 sancțiuni la trecerile la nivel cu calea feratăPatru tineri subofițeri s-au alăturat Inspectoratului de Jandarmi Județean BacăuPercheziții în comunele Gioseni și Horgești. Polițiștii au ridicat peste 600 de metri de plase monofilament și unelte de pescuit interziseJudo: Băcăuanul Andrei Buga, campion balcanic U21!