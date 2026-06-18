Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea18 iunie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Doi șoferi surprinși cu peste 100 km/h pe centura ocolitoare a orașului Dărmănești. Au rămas fără permis pentru 90 de zileDouă echipe de robotică au impresionat la etapa națională a World Robot Olympiad cu proiecte dedicate patrimoniului culturalCampanie de informare la Onești privind sterilizarea și microciparea câinilor. Proprietarii au fost avertizați asupra obligațiilor legalePolițiștii băcăuani desfășoară operațiunea ROADPOL „Alcohol & Drugs”. Pe 19 iunie va avea loc un maraton de controale în traficPrimăria pune la dispoziție locuri de parcare de reședință în zonele Războieni și Nicolae BălcescuȘofer fără permis, cu alcoolemie de peste 1 mg/l și mașină cu autorizația expirată, arestat preventiv după un accident la Podu TurculuiFotbal: AS Negri, exclusă de la barajul de promovare în Liga 3A 18-a generație de bursieri „Eugen Ionescu” la Universitatea „Vasile Alecsandri” din BacăuNadia Comăneci, învinsă de Dani Mocanu la Onești. Tânăra generație are alte valoriEchipă de robotică din Onești, premiată la Campionatul Mondial FIRST Lego League din Mexic