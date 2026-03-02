Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea2 martie 2026AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Contractul de vânzare al unei mașini sau al unei case poate deveni nul dacă una dintre părți are datorii la statPrima femeie conducător auto de autospeciale din ISUJ Bacău, avansată în grad de Ziua Protecției CivileEchipa feminină de volei U15 a CSS Bacău – 12 victorii din 12 meciuriJandarmii montani aduc primăvara pe Pârtia Nemira: mărțișoare speciale pentru turiști la Slănic MoldovaIncendiu la o locuință din Onești, lichidat de pompieri fără victimeȘaizeci de găini și o pisică — sau despre aritmetica miracolelor agricoleAmbasadorul Indiei în România, Excelența sa domnul Manoj Kumar MOHAPATRA a efectuat o vizită în județul BacăuMai mulți pelerini români, inclusiv băcăuani, blocați în Israel din cauza conflictului din regiuneFotbal/ Liga 2: FC Bacău, stopată de Gloria BistrițaIncendiu la restaurantul unei pensiuni din Slănic-Moldova; intervenție a pompierilor din OneștiBacău: Peste 2.300 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână, 65 de cazuri noi de gripăDe Dragobete, la Agăş