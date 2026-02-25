Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea25 februarie 2026AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK ICCJ: Doar perioada în care un salariat a lucrat în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă poate fi asimilată condițiilor specialeDe dor și de dragoste. Dragobetele în pictura naivăBacău: Peste 1.000 de sancțiuni aplicate de polițiști în trei zile; 50 de șoferi scoși din traficLucrări pe timp de iarnă pe tronsonul Adjud – Bacău al Autostrăzii Moldovei A7Judo/ CN Under 18: Andrei Popescu (CSM Bacău), vicecampion naționalBrickenburg Alfa, zilele fanilor LEGOA murit băcăuanul care a înscris în poarta Arsenal Londra. Petre Băluță avea 81 de aniPropanul și securitatea energetică: soluție flexibilă într-o lume instabilăFeerie sportivă în lumea artelor marțiale: Qwan-Ki-Do în BacăuApă cu presiune redusă în comuna Buciumi, în urma unei avarii în municipiul OneștiBucătăreasa băcăuană Dorina Burlacu impresionează la Bologna cu un masterclass despre gastronomia italianăS-au tâmpit? Ordinul care permite furnizarea apei „nepotabile”, în plină criză a apei. De la Prahova la Curtea de Argeș