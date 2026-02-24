Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea24 februarie 2026AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK A murit băcăuanul care a înscris în poarta Arsenal Londra. Petre Băluță avea 81 de aniPropanul și securitatea energetică: soluție flexibilă într-o lume instabilăFeerie sportivă în lumea artelor marțiale: Qwan-Ki-Do în BacăuApă cu presiune redusă în comuna Buciumi, în urma unei avarii în municipiul OneștiBucătăreasa băcăuană Dorina Burlacu impresionează la Bologna cu un masterclass despre gastronomia italianăS-au tâmpit? Ordinul care permite furnizarea apei „nepotabile”, în plină criză a apei. De la Prahova la Curtea de ArgeșInformare Publică: Avarie pe strada Libertății din municipiul Onești!Ce lucrări poți face la casă fără autorizație de construire. Ce spune legea și când riști amenzi de până la 100.000 de leiJudo/ CN Under 18: Ana Maria Crăciun- campioana României, Rareș Galea- bronz național!Spitalul Municipal Onești condamnă violența împotriva cadrelor medicale, după incidentul de la BorșaInvestiții europene de peste 16 milioane de euro la SJU Bacău pentru tratamentul pacienților criticiGuvernul taie 10% din veniturile bugetarilor în 2026