Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea22 ianuarie 2026AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Handbal feminin/ Cupa României: Știința Bacău, calificată în turul doi!Creștere semnificativă a cazurilor de afecțiuni respiratorii și gripă în județul BacăuIncendiu la o locuință din comuna Poduri, sat BucșeștiInvestiții majore în sănătatea băcăuanilor: dotări moderne pentru Spitalul Județean de Urgență BacăuAsocierea UMB – Arcada ar putea începe lucrările pe Drumul Expres Focșani – BrăilaGhidul începătorului în lumea cazinourilor onlineMoștenirea Preotului Vasile Heisu. 115 ani de la naștere, 55 de la trecerea în veșnicieLăutar de viță veche: Cristian NăstaseCerințele reale ale unui bonus fără depunerePeste 36.000 de prezentări la CPU Buhuși în 2025. Doar 2,79% dintre pacienți au fost transferațiRestricții de circulație în zona Palatului Administrativ până pe 19 martieEurodeputații PSD au votat pentru trimiterea acordului UE–Mercosur la CJUE. Dragoș Benea: „Interesele fermierilor români și securitatea alimentară trebuie să primeze”