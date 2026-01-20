Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea20 ianuarie 2026AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Cazinouri online și personalizarea interfeței – opinia experților Swiper RomâniaCe spune DGASPC despre cazul băcăuanului declarat mort deși trăieșteUrmărire în trafic finalizată cu dosar penal și două sancțiuni contravenționaleÎn Gara BacăuBuhușiul, gazda unei delegații multidisciplinare din Republica Moldova pentru dezvoltarea proiectelor comuneAtenție, pensionari și viitori pensionari! Completarea vechimii în muncă va fi mai scumpă din iulie 2026Pasagerii au dreptul la rambursarea completă a biletului de avion, inclusiv a comisionului platformei de rezervăriIncendiu cu final tragic în comuna BuciumiPârtia Nemira ar putea deschide sezonul de schi pe 23 ianuarie 2026Băcăuan declarat mort de stat, deși este viu: „Administrativ am murit. Practic, respir”41 de noi agenți de poliție s-au alăturat Inspectoratului Județean BacăuHandbal feminin/ Divizia A: Știința Bacău, învinsă la Ploiești