Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea19 ianuarie 2026AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Analist economic: România riscă intrarea în incapacitate de plată, este doar o chestiune de timpPeek & Cloppenburg deschide primul magazin în Bacău și recrutează personal: joburi disponibile în Arena Mall, beneficii competitive!Poliția locală va putea folosi bodycam-uri: Legea 18/2026 stabilește cadrul legal pentru înregistrările audio-videoCând intră elevii în vacanța de schi în 2026: perioadele stabilite pe județeGaleria „Alfa” a găzduit Anuala Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala BacăuBărbat reținut și arestat preventiv după ce ar fi agresat fratele și a încălcat un ordin de protecțieAtletism: Băcăuanca Federica Apostol, la înălțime în FranțaDe pe tatamiul național pe podiumul Europei: povestea jandarmului băcăuan Stratulat Paul-SabinViața culturală rurală între exigență ideologică și funcționalitate socialăUn bavarez la Bacău, un Drosselmeyer pentru MünchenA murit Răducan Ion, fost manager PAMBACBunăstarea emoțională vs. dependența digitală