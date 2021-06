A început febra electoral la Tamași acolo unde, pe 27 iunie, cetățenii vor fi invitați să își aleagă primarul. Potrivit Biroului Electoral constituit chiar la Tamași, în cursa pentru postul de primar s-au înscris șapte candidați. Aceștia sunt: Cristian Bogdan Negoiță – Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, Ciprian Varvarii – USR PLUS, Viorel Alistar – Partidul Mișcarea Populară România (PMP), Daniel Andrei Matieș – Partidul Social Democrat (PSD), Maricel Tudorea – Partidul Alianței Liberarilor și Democraților-ALDE, Constantin Ceasar – Partidul PRO România și Cătălin Edmond Mișca – Partidul National Liberal, PNL. Practic, s-a ajuns la această situație pentru că primarul care a câștigat alegerile anul trecut a fost condamnat la închisoare într-un dosar pe probleme de fond funciar.

În acest context, pentru ca locuitorii comunei Tamași să-i cunoască mai bine pe cei care își doresc să ocupe fotoliul de primar, cotidianul Deșteptarea a propus candidaților să se prezinte cetățenilor și să își expună proiectele de viitor pentru comuna lor.

Din cei șapte candidați, doar cinci au răspuns solicitărilor noastre. Pe aceștia îi prezentăm în ordinea de pe buletinele de vot.

Bogdan Cristian Negoiță, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor – AUR

„Numele meu este Negoita Cristian Bogdan, am 31 de ani si sunt din localitatea Chetriș, comuna Tamași. În urma rămânerii vacante a poziției de Primar al comunei am decis să îmi depun și eu candidatura pe lângă mulți alții.

Îmi doresc o campanie curată și nu pot să sper decât la ce este mai bine. Din discuțiile cu oamenii dar și din inițiativa mea ca cetățean al comunei am decis că cele de mai jos sunt printre cele mai importante proiecte, dar nu numai:

-Finalizarea proiectului pentru branșarea comunei la rețeaua cu gaze natural;

-Rezolvarea problemelor legate de distribuția apei: să devină potabilă iar prețul să fie unul rezonabil;

-Amenajarea de noi spații de joacă sigure în toate satele comunei;

-Amenajarea unui spațiu pentru târguri săptămânale cu produse și producători locali;

-Finalizarea proiectelor cu privire la crearea si darea în folosință a spațiilor de recreere și ajutor pentru bătrânii comunei;

-Păstrarea și menținerea spațiului din Chetriș destinat copiilor, cu rol de Afterschool;

-Ședințele consiliului local sa devină publice și accesibile tuturor cetățenilor.

În campanie voi discuta mai pe larg cu cetățenii iar ce este mai important pentru ei vom încerca să creionăm și să și realizam aceste lucruri.”

Ciprian Varvarii, candidat USR PLUS

„Contextul politic în care se desfășoară noile alegeri din Tamași ne dă ocazia unui început curat, profesionist, fară antecedente. Lansarea candidaturii mele pentru funcția de primar, nu înseamnă brusc și din senin, abordarea de obiective care provin dintr-o gândire mai mult sau mai puțin idealistă, ci același comportament care m-a consacrat, dovedit prin cinste, onoare, transparență și perseverență. Cetățenii merită această schimbare de gândire.

În fiecare zi, încercăm să fim mai buni prin ceea ce facem, prin dragostea față de semenii noștri, prin simpla dorință de a ajuta. Întotdeauna am încercat să găsesc o modalitate în a soluționa în mod correct orice dispută. Întreaga mea activitate în calitate de primar al comuneiTamași se va înfăptui sub deviza #fărăhoțielaprimărie. Dacă noi, cei aleși nu oferim un exemplu, cum ne putem aștepta de la cei pe care îi reprezentăm, înțelegere și spirit colectiv? Satul treptat se depopulează datorită practicilor imorale și a greșelilor predecesorilor.

Rolul, misiunea mea și a întregului aparat administrativ local este restabilirea încrederii cetăţenilor în capacitatea primăriei de a lucre pentru locuitorii săi, pentru viitorul lor. De nimeni şi de nimic nu depinde acest lucru, decât de noi înşine, aici şi acum. Să dăm dovadă de maximă responsabilitate și bună voință. Pentru un primar nu există „ai noştri şi ai voştri”, nu există ramuri electorale, nu există discriminare în baza vreunui criteriu. Cu toții ne-am născut, copilărit și crescut înTamași. Ce lăsăm în urmă, ne va face cinste peste ani iarcopiii nostri vor fi recunoscători.

Eu personal voi milita pentru unitate şi îi vo iîndemna pe toţi să facă acelaşi lucru. Asigurarea accesului în mod egal la studii de calitate, extinderea şi modernizarea infrastructurii locale, inclusive prin atragerea fondurilor externe, a reţelei de așezăminte culturale, continuarea îmbunătățirii infrastructurii drumurilor, sunt doar câteva din prioritățile stabilite de către mine. În ceea ce privește taxele și impozitele, vo irecomanda consilierilor locali găsirea unor soluții pentru diferențierea cuantumului, în funcție de zona și valoarea reală a terenurilor. Acolo unde utilitățile nu au ajuns, taxele să fie ajustate în funcție de dotările existente. Nu în ultimul rând, voi avea în vedere construirea unor platform pentru depozitarea gunoiului de grajd. Consider de o reală importanță acordarea unei atenții sporite problemei poluării pânzei freatice cu nitrați, nitriți și levigat. Amplasarea platformelor se va face la o distanță considerabilă pentru a nu crea discomfort iar astfel se va produce compost pentru suplimentarea, fertilizarea pe cale naturală a pământului.

Investind în viitorul comunei, vom investi în noi, în copiii noștri. Este momentul unei schimbări. Noi putem fi acea schimbare. Dragii mei, vorbim de o șansă unică, poate ultima. Putem porni pe acest drum împreună cu obiective realiste, de bun simt, așa cum ne este caracteristic nouă.”

Daniel Andrei Matieș, Partidul Social Democrat (PSD)

„ Mă numesc Andrei Daniel Matieș, am 28 de ani, provin dintr-o familie cu frică de Dumnezeu în sânul căreia am primit o educație aleasă. M-am născut și am copilărit în comuna Tamași, acolo unde locuiesc și în prezent. Am urmat cursurile de tehnician în industrie alimentară și imediat după finalizarea studiilor am plecat în Franța unde am lucrat ca măcelar 8 ani de zile, întorcându-mă acasă unde mi-am întemeiat o familie alături de persoana pe care o iubesc încă din liceu. Sunt proaspăt tătic, am un băiețel de 7 luni și îmi doresc să fie mândru de realizările tatălui său.

În anul 2020 am preluat funcția tatălui meu, funcția de consilier local din partea Partidului Social Democrat. Imediat ales viceprimar de către Consiliul Local Tamași la propunerea doamnei Veronica Donțu (fost primar al comunei Tamași). Alături de doamna Donțu și întreg aparatul administrativ, am implementat proiecte benefice comunității și am primit îndrumarea și susținerea de care aveam nevoie.

Cât timp am lucrat ca viceprimar cu atribuții de primar, mi-am dat seama că întreg aparatul administrativ este format din oameni profesioniști, alături de care pot realiza multe lucruri frumoase și benefice comunității. Mă bucur și de sprijinul domnului profesor Gabi Corodeanu ce îmi oferă tot sprijinul său pentru a atrage fonduri europene către comuna Tamași.

În prezent sunt candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al comunei Tamași. Vin în fața electoratului cu cele mai bune intenții și îmi doresc ca această comună să rămână o comună europeană. Printre proiectele necesare si urgente se numara: înființarea rețelei de distribuție gaze naturale in comuna Tamași, extinderea rețelei alimentare de apa și canalizare, extinderea rețelei de iluminat public, construirea unei săli de sport cu tribună (180 de locuri) . Sunt proiecte începute ce nu sunt duse la sfârșit și mi-aș dori ca locuitorii comunei să se bucure de beneficiile acestor proiecte. Sunt hotărât să ascult problemele fiecărui cetățean și împreună să găsim o soluție, nu scuze.”

Maricel Tudorea – Partidul Alianței Liberarilor și Democraților-ALDE

„Pe timpul mandatului meu îmi propun: continuarea proiectului pentru gaze natural, reluarea lucrărilor la cele două poduri din satul Racova, redeschiderea școlilor Racova și Furnicari, alimentarea cu energie electrică a gospodăriilor neracordate din satele Tamași și Chetriș. Deviza mea este: Experiență, nu Experimente!”

Constantin Ceasar – Partidul PRO România

„ Programul pe care vi-l propun în urmatorul mandat de primar este:

* Înființarea rețelei de distribuție gaze naturale;

* Înființarea unui centru de achiziții produse agricole;

* Atragerea investitorilor prin parteneriate public-private și implicit crearea locurilor de muncă pentru locuitorii comunei Tamași;

* Sprijinirea celor 6 biserici și colaborarea cu cei 4 preoți din comună pentru a ne apropia și mai mult de credința în Dumnezeu;

* Extinderea rețelei de ilumint public în satele Chetriș, Tamași și în special zona Drogu;

* Înfiintarea unei piețe de produse agricole și non-agricole;

* Solicitarea consiliului local pentru reducerea taxelor și impozitelor locale la un nivel accetabil acestei comune și suplinirea diferențeor prin atragerea altor surse de venit;

* Voi renegocia contractele cu Soma SRL pentru a obține un preț corect conform serviciilor prestate;

* Toate deciziile referitoare Fondului Funciar vor fi reanalizate și mă voi asigura de punerea acestora în legalitate;

* Amenajarea unei săli de sport cu tribună cu capacitatea de 180 de locuri în comuna Tamași;

* Proiectul Social Solidaritate-Oportunitate deja implementat în colaborare cu FSC ce se va adresa unui număr de 250 de locuitori ai comunei: copii, bătrani și familii aflate în risc de sărăcie;

* Voi continua atragerea unor noi proiecte Europene necesare pentru modernizarea comunei;

* Întreținerea și modernizarea continuă a școlilor care au fost reabilitate în totalitate în timpul mandatului meu de viceprimar al comunei Tamași;

* Susținerea ansamblului Tămășanca cu care deja am reluat colaborarea;

Mi-am propus să îmi susțin acest program și să îl dezbatem împreună în această campanie electorală alegând întalnirea directă cu dumneavoastră și mai puțin pe rețele de socializare considerând că problemele existente ale comunei Tamași nu se pot rezolva online.

Vin în fața dumneavoastră cu sinceritate și vă transmit că nu am interese ascunse și nici un motiv personal, singurul interes fiind acela de a sprijini comuna si locuitorii acesteia.

Vă mulțumesc anticipat pentru încrederea acordată!”