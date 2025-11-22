Comuna Colonești investește în viitor: grădiniță nouă cu program prelungit, proiect de peste 5,26 milioane lei

Comuna Colonești, județul Bacău, intră într-o etapă importantă de modernizare prin construirea unei grădinițe cu program prelungit, investiție evaluată la peste 5,26 milioane lei. Proiectul răspunde nevoilor tot mai mari ale unei comunități rurale în dezvoltare, unde familiile tinere au nevoie de servicii educaționale moderne și accesibile.

Noua clădire va fi ridicată pe un teren de 4.000 mp și va avea o suprafață utilă de peste 740 mp, construită pe un singur nivel, cu atenție sporită pentru siguranța celor mici. Planul prevede zone verzi ample, peste 2.500 mp, acces pietonal separat, trotuare, alei și platforme de parcare, pentru a asigura fluxuri clare între personal, părinți și copii.

Proiectul tehnic pune accent pe optimizarea spațiilor și pe utilizarea materialelor conforme standardelor actuale din domeniul construcțiilor publice. Constructorii vor avea libertatea de a adapta soluțiile, cu condiția respectării cerințelor de calitate. Durata estimată a lucrărilor este de până la 18 luni, documentația incluzând și o clauză legată de ritmul finanțării.

Dincolo de aspectele tehnice, investiția aduce beneficii importante: acces îmbunătățit la educație timpurie, reducerea migrației familiilor tinere, un mediu sigur pentru copii și modernizarea infrastructurii locale. O grădiniță modernă poate crește atractivitatea zonei, stimulând investițiile și consolidând comunitatea pe termen lung.