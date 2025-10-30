Competiția care a readus Bacăul pe harta marilor evenimente sportive ale României

Bacăul a fost, weekend-ul trecut, capitala judo-ului românesc. Ediția aniversară a competiției „Judo Fără Bariere” a reunit peste 600 de sportivi din România și Republica Moldova, transformând orașul într-o adevărată arenă a performanței și pasiunii pentru acest sport nobil.

Evenimentul, organizat impecabil, a fost considerat de specialiști drept cea mai importantă competiție de judo găzduită de Bacău în ultimii ani, atât prin nivelul sportivilor prezenți, cât și prin calitatea organizării.

Deschiderea oficială a fost onorată de prezența campioanei olimpice Alina Dumitru, un moment de mare emoție pentru participanți și public. În competiția pe echipe seniori – aflată la prima ediție – s-au confruntat unele dintre cele mai valoroase cluburi din România și Republica Moldova.

Printre sportivii care au urcat pe tatami s-au numărat nume sonore ale judo-ului actual: Serafima Mușcalu, Laris Lucian Dumitrescu Borș, Roxana Vișa, Ioana Rada, campioni și campioane balcanice, dar și tineri de mare perspectivă precum Mureșan Eric, Rotaru Rareș și Tugui David, multipli medaliați naționali.

De asemenea, au fost prezenți sportivii Iurie Mocanu și Cătălin Marian, originari din Republica Moldova, medaliați la Cupele Europene – o prezență care a ridicat nivelul competiției și a adus o notă internațională evenimentului.

În prima zi, competiția pe echipe a oferit un spectacol de zile mari. Cu premii totale de peste 30.000 de lei, podiumul a fost dominat de CS Dinamo București, care a cucerit locul I, urmată de echipa din Moldova pe poziția a doua, iar SCM Bacău și CSM/Bronx Bacău au completat podiumul, aducând mândrie gazdelor.

Finalele transmise în direct au oferit un spectacol de adrenalină și emoție, momentele de tensiune și bucurie alternând într-o atmosferă incendiară. „A fost o nebunie frumoasă – dar în judo, cel mai bun trebuie să câștige”, au spus organizatorii, la finalul primei zile.

Zilele 2 și 3 au fost dedicate întrecerilor individuale, unde peste 600 de sportivi au oferit un adevărat regal de tehnică și determinare. Publicul din tribune, dar și telespectatorii care au urmărit transmisiunile live, au putut savura meciuri spectaculoase, pline de energie și fair-play.

Competiția „Judo Fără Bariere” nu a fost doar o demonstrație de forță sportivă, ci și o lecție de incluziune, respect și prietenie între cluburi, generații și națiuni. La final, zâmbetele sportivilor și aplauzele publicului au confirmat că Bacăul a găzduit un eveniment de elită, demn de o adevărată ediție aniversară la care premiile au depasit 150 000 lei.

„Multumim Consilului Județean Bacău dar și sponsoriilor care au înțels importanța unei competiții de asemenea avengură”, au transmis organizatorii.