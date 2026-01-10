Compania sud-coreeană Daesung Hi-Tech își deschide sucursală în Bacău

Compania sud-coreeană Daesung Hi-Tech, producător de piese și echipamente de precizie pentru mașini industriale și tehnologice, anunță intrarea pe piața din România. Sucursala locală va desfășura activități de mecanică generală, consolidând astfel prezența internațională a grupului.

O mare parte din producția Daesung Hi-Tech este destinată exportului, către piețe precum SUA, Japonia și Germania. Portofoliul companiei include componente utilizate în fabricarea mașinilor-unelte, în industria auto, a semiconductorilor, precum și în domeniul echipamentelor electronice, optice și medicale.

Cu sediul central în Daegu, Daesung Hi-Tech s-a listat în 2022 pe bursa KOSDAQ și și-a stabilit ca obiectiv extinderea activităților la nivel internațional. Compania a anunțat deja planul deschiderii unei fabrici în Vietnam, care va funcționa ca bază de producție pentru piețele asiatice și globale.

Daesung Hi-Tech face parte din Daesung Group, companie originară din Daesung Industrial Corporation, fondată în 1947. Inițial axat pe producția de brichete, grupul s-a diversificat de-a lungul decadelor în sectoare precum petrol, gaze și energie, agricultură și modă. În prezent, Daesung Group furnizează aproximativ 20% din gazele naturale consumate în Coreea de Sud pe segmentul rezidențial.