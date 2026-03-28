Comerțul – motorul economiei într-o perioadă de presiune fără precedent

În perioadele de incertitudine economică, instinctul natural al oamenilor este să devină precauți: să reducă cheltuielile, să amâne investițiile și să păstreze banii „la ciorap”. La prima vedere, această reacție pare responsabilă. În realitate, însă, atunci când este adoptată la scară largă, ea devine un factor care accelerează încetinirea economică și adâncește problemele existente.

Comerțul reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai economiei moderne. Fiecare tranzacție, indiferent de dimensiunea ei, contribuie la un lanț economic complex: de la producție și transport, până la servicii și consum final. Fără acest flux constant de schimburi, economia își pierde dinamismul, iar efectele se resimt rapid în toate sectoarele.

Creșterea accentuată a prețurilor la combustibil este un exemplu clar de presiune externă care afectează întreaga economie. Costurile de transport cresc, ceea ce duce inevitabil la scumpirea produselor și serviciilor. În astfel de momente, blocarea consumului nu face decât să amplifice problema. Reducerea cererii determină scăderea volumelor de vânzări, ceea ce forțează companiile să reducă activitatea, să amâne investițiile sau, în cele mai grave cazuri, să disponibilizeze angajați.

Este esențial să înțelegem că economia nu funcționează pe baza stagnării, ci pe baza circulației.

Banii care nu circulă nu generează valoare

Ei nu susțin afaceri, nu creează locuri de muncă și nu contribuie la dezvoltare. Dimpotrivă, acumularea excesivă de lichidități în afara circuitului economic duce la contractarea acestuia.

Într-un context în care costurile cresc, soluția nu este retragerea completă din consum, ci adaptarea inteligentă a acestuia. Alegerea furnizorilor locali, susținerea afacerilor autohtone și menținerea unui nivel activ de tranzacții sunt elemente care pot stabiliza economia și pot crea premisele revenirii.

Comerțul nu este doar o activitate economică – este un mecanism vital care susține întregul ecosistem financiar și social. Fiecare achiziție contribuie la menținerea unui echilibru fragil, dar esențial.

Mesajul este unul clar și urgent: dacă blocăm circulația banilor, blocăm economia însăși. Iar într-o perioadă deja tensionată, acest lucru nu va face decât să adâncească dificultățile.

Relansarea economică nu va veni din stagnare, ci din mișcare,din încredere,din comerț.

Alexandru Turcu

