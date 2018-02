– individul, recent eliberat din închisoare, unde a stat şapte ani pentru crimă, şi-ar fi terorizat mama şi ar fi ameninţat-o inclusiv pe mătuşa lui – deşi era emis un ordin de protecţie, acesta l-a încălcat Calvarul celor două familii, din oraşul Comăneşti, a început la sfârşitul lunii noiembrie a anului trecut, când bărbatul de 29 de ani s-a eliberat din închisoare, unde a stat şapte ani pentru crimă. O dată venit acasă acesta şi-ar fi bătut mama în mod repetat, iar pe mătuşa lui a ameninţat-o de mai multe ori. Speriată, aceasta din urmă a depus plângeri la poliţie şi a mers în instanţă unde a cerut un ordin de protecţie, pe care l-a obţinut la jumătatea lunii ianuarie. Însă nici acest document nu l-a potolit. Pentru că a încălcat ordinul, suspectul a fost reţinut de poliţişti şi dus vineri în faţa judecătorilor de la Judecătoria Moineşti cu propunere de arestare pentru cinci fapte de ameninţare, două de lovire sau alte violenţe şi una de nerespectare a măsurilor judecătoreşti. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile, însă victimele sale tot nu pot sta liniştite. Acestea nu știu dacă după o lună mandatul se va prelungi sau el se va întoarce acasă şi mai hotărât să se răzbune. De teamă că ar putea fi ucisă, mama agresorului a fugit de acasă şi s-a adăpostit într-un loc pus la dispoziţie de autorităţi. „El a venit acasă din închisoare după şapte ani şi numai de rele şi ameninţări s-a ținut. Am fost terorizată o lună şi jumătate de el. În fiecare zi eram bătută şi spunea că el a venit pentru răzbunare, că vrea să mă omoare. M-a luat de păr şi a vrut să mă bage cu faţa pe plita încinsă. Îmi reproşa că nu i-am făcut casă, că nu l-am ajutat cu prea mulţi bani în penitenciar, dar i-am trimis şi noi când am putut. Şi la sora mea s-a dus cu topoarele pe proprietatea ei, deşi avea ordin de restricţie. A zis că le dă foc. Am ajuns de mă sperii şi de umbra mea”, povestea mama suspectului. Şi ea a cerut în instanţă un ordin de protecţie, următorul termen de judecată fiind stabilit pentru 7 februarie. În cursul anului 2017, au fost emise 57 de ordine de protecţie, pentru victimele violenţei domestice din judeţul Bacău. Însă nu toţi agresorii ţin cont de hotărârea magistraţilor. În ultimele zile, două femei au fost ucise de foştii parteneri, în Capitală şi în judeţul Dâmboviţa, cu toate că aveau acest ordin care ar fi trebuit să-i ţină la distanţă pe cei de care se temeau. Aceste două cazuri au arătat că, în realitate, victimele pot fi omorâte oricând, cu toate că au acel document. Acum se cere înăsprirea legii şi achiziţionarea de brăţări electronice pentru cei împotriva cărora se emite un ordin de restricţie, astfel încât poliţiştii să-i poată monitoriza. (G.P.) „În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că, în perioada decembrie 2017- ianuarie 2018, tânărul ar fi comis acte de violenţă şi ameninţare asupra membrilor familiei, iar, ulterior, acesta nu a respectat măsurile judecătoreşti, ca urmare a emiterii unui ordin de protecţie de către Judecătoria Moineşti.” agent şef adjunct Cătălina Creţu, purt. cuv. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău 0 SHARES Share Tweet

