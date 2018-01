Proiectul „Exponatul lunii”, lansat în 2017, continuă la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” din Bacău. Prin acesta, băcăuanii sunt încurajați să treacă pragul Muzeului de Științele Naturii din Parcul Cancicov, unde vor putea, vizionând expozițiile permanente și temporare propuse, să afle informații utile și cât se poate de interesante despre mediul înconjurător. Pentru luna ianuarie 2018, specialiștii instituției au declarat ca punct de atracție la muzeu, exponatul „Coiful cu coarne”(Cassisd cornuta L.) ”Este un melc de apă sărată care trăiește pe nisipul amestecat cu resturi de corali, adesea în jurul recifurilor. Melcul este răspândit în Marea Roșie, Oceanul Indian, în largul coastei sudice africane din nordul KwaZulu-Natal și din Mozambic până în Oceanul Pacific. Cochilia de Cassis cornuta L. este un obiect de colecție foarte popular, lungimea ei poate varia între 50 mm și 410 mm. În unele locuri, melcul este vânat pentru carne și este în mod tradițional prăjit în cochilie peste foc, dee aceea, oamenii reprezintă principala amenințare, iar specia este acum periclitată în multe locuri de pe glob”, spun reprezentanții Muzeului de Științele Naturii Bacău. Detalii fascinante despre exponat, dar nu numai despre acesta, pot fi aflate doar trecând pragul Muzeului, de marți până duminică inclusiv, între orele 8.00 – 16.00. 0 SHARES Share Tweet

