Cod portocaliu și galben de inundații în spațiul hidrografic Siret

Administrația Bazinală de Apă Siret anunță instituirea unor avertizări hidrologice pentru perioada 3–5 octombrie 2025, din cauza riscului crescut de viituri și depășiri ale cotelor de atenție.

🔶 Cod portocaliu:

Valabil între 03.10.2025 ora 20:00 – 04.10.2025 ora 12:00

Vizat: râurile din bazinul hidrografic Putna – sectorul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior (județul Vrancea).

🟡 Cod galben:

Valabil între 03.10.2025 ora 12:00 – 05.10.2025 ora 12:00

Vizate: Râmnicu Sărat – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Buzău și Vrancea ); Putna – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Vrancea ); Trotuș – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget (județele Bacău, Neamț, Harghita, Covasna și Vrancea ); Siret – afluenții mici din sectorul aval confluență cu râul Trotuș (județele Vrancea și Galați ).



Reprezentanții Apelor Române Siret transmit că echipele de intervenție se află în teren și monitorizează permanent nivelurile și debitele râurilor, fiind pregătite să acționeze rapid în cazul apariției unor situații de urgență.

👉 Populația din zonele vizate este sfătuită să respecte avertizările autorităților și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă aflate sub coduri de atenționare.