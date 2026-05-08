Cod galben de furtuni și ploi torențiale în Moldova și alte regiuni ale țării; rafalele de vânt pot atinge 60 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică de cod galben pentru instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă, valabilă joi, 8 mai, între orele 12:00 și 22:00, precum și vineri, 9 mai, între orele 03:00 și 13:00.

Potrivit meteorologilor, joi vor fi afectate cea mai mare parte a regiunii Moldova, local zone din Carpații Orientali și Carpații Meridionali, iar vineri avertizarea va viza cea mai mare parte a Oltenia, precum și nordul și nord-vestul Muntenia.

În intervalele menționate sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică accentuată, manifestate prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-60 km/h și căderi de grindină.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metrul pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

Autoritățile recomandă populației să evite activitățile în aer liber și zonele expuse riscurilor, precum cele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare care pot fi doborâte de vânt. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să curețe șanțurile și rigolele pentru a facilita scurgerea apei și să nu traverseze cursuri de apă în cazul creșterii debitelor.

Informații suplimentare privind comportamentul în situații de urgență sunt disponibile pe platforma oficială Fiipregătit.ro și în aplicația DSU, iar detalii despre evoluția vremii pot fi consultate pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie.