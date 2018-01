Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă seară o atenţionare nowcasting cod galben de ceaţă în opt judeţe ale ţării, valabilă în această noapte până la ora 5:00. Vor fi sub incidenţa codului galben judeţele Harghita, Teleorman, Giurgiu, Vrancea, Bacău, Vaslui, Galaţi, Neamţ. În aceste zone, vizibilitatea va scădea local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri şi tot izolat este posibil să se producă polei. De asemenea, fenomenul se va manifesta inclusiv pe drumurile europene E85,E581, E574 şi pe drumurile naţionale, avertizează meteorologii. AGERPRES 7 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.