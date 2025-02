Coaliția pro-europeană nu a reușit să nască, dar stă în poziție

Prin aprobarea ,,Raportului Matic” în plenul Parlamentului European, UE a certificat faptul că bărbații pot naște. ( –ce– tempora, –ce– mores, ar fi spus Cicero răsucindu-se în mormânt). La început ne-am amuzat, dar lucrurile au luat-o razna. Au trecut 14 ani și guvernanții noștri au adoptat fără comentarii poziția dictată de UE așteptând producerea fenomenului. Însă nici unul dintre ,,bărbații neamului ” nu a reușit să satisfacă Bruxelles-ul în ciuda obedienței și deschiderii…. Așa i-a prins furtuna. Președintele nou ales al Americii, și-a început mandatul cu forța unui ciclon. ,,…Donald Trump a transmis luni (săptămâna trecută n.n.) Pentagonului două ordine; unul- prin care declară membrii transgender din serviciu ca fiind descalificați pentru serviciul militar, iar al doilea- desființarea tuturor birourilor din Departamentul Apărării care se ocupă de diversitate, echitate și incluziune ( DEI).….., declarând că persoanele diagnosticate cu disforie de gen -nu pot satisface standardele riguroase necesare pentru serviciul militar-.” ne informa https://taskandpurpose.com/news/military-trump-transgender-dei/ .

Captivi în proiect, coaliția de guvernare pro-europeană a rămas în aceeași poziție; ,,cu pantalonii în vine”, cum s-ar zice și vine frigul de peste ocean. ,,Riscă să răcească la ovare…” ar comenta răutăcios un cunoscut lider din opoziție. E adevărat că au existat și voci care s-au opus. Astfel, arhiva electronică a Camerei Deputaților, https://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=8303&idm=1,013&idl=1 consemnează intervenția dep. AUR, Lilian Scripnic din 29 iunie 2021 care spunea, cităm; ,, Raportul Matic, adoptat săptămâna trecută de Parlamentul European, care prevede că şi bărbaţii pot naşte şi impune educaţia sexuală în şcoli, ba încă şi pentru cei care nu sunt încă la şcoală, din fragedă pruncie, este cel mai puternic atac din istorie al neomarxiştilor la adresa valorilor naţionale româneşti.

Istoria va reţine, şi vreau să se consemneze acest lucru şi în Parlamentul României, că cei mai mari trădători de neam sunt europarlamentarii români Dacian Cioloş, Vlad-Marius Botoş, Vlad Gheorghe, Dragoş Tudorache, Alin Mituţă, Ramona Strungariu şi Nicolae Ştefănuţă, toţi membri ai USR PLUS, care au votat în favoarea Raportului Matic.… este ruşine, o palmă pe obrazul românilor care şi-au pus buna-credinţă şi speranţele în Uniunea Europeană, tolerantă şi inclusivă.

Pentru noi, românii, toleranţa şi exclusivitatea se referă, înainte de orice, la respectul valorilor şi identităţii naţionale, nu la topirea ţării noastre într-o lume globalizată, socialistă, amorfă, a oamenilor fără adresă de buletin, fără un gen bine definit, care nu mai ştiu să facă, la propriu, diferenţa dintre mamă şi tată….”

Revenind la subiect, taifunul Trump nu s-a oprit aici, a emis printre altele și două ordine executive importante pentru Europa. Unul- scoaterea Americii din Acordul Climatic de la Paris, conform căruia trebuia să ne ucidem vitele, să plătim taxe de carbon și toată mizeria ce se prefigura privind cantitatea de carbon la care ai dreptul în timpul vieții, ce tip de alimente să consumi, închiderea minelor de carbune…. etc.

Din fericire, în ceasul al doisprezecelea, sperăm să se fi oprit și nebunia orașelor de 15 minute, chiar dacă Legea nr. 155/2023 privind mobilitatea urbană durabilă a intrat în vigoare din 3 iunie 2023. Asumată prin PNRR, legea vizează instituirea unui control total al statului asupra modului în care cetățenii se deplasează în orașe, ba chiar și asupra spațiului de locuit și numărul de rezidenți la hectar!

Sigur, totul ambalat în noul limbaj de lemn, precum mobilitatea cu emisii zero în transportul rutier, comunităţi sustenabile, oraşe incluzive, sigure şi reziliente sau soluţii digitale şi ecologice de transport, etc. Toate acestea ascunzând restricţii de circulaţie, controlul deplasărilor etc. Experiența ne-a învățat că atunci când guvernul îți oferă ceva cu o mână, te fură cu două. Să ne reamintim, dacă am uitat, cum ne amenințau că vom muri dacă nu ne vaccinăm anticovid; așa veniseră directivele de la OMS, iar vaccinul( slavatorul vieții), guvernanții ni-l ofereau gratis… (????)!

Și…., ne-au furat libertatea și banii, terorizându-ne în numele sănătății, cu ,,specialiștii” lor care habar nu aveau ce componente sunt înglobate în zemurile denumite vaccinuri și efectele pe termen lung ale acestora. Pe de altă parte, utilizând puterea de coerciție a instituțiilor de forță ne-au arestat la domiciliu, ne-au pus botnița iar unii dintre noi au murit cu zile, intubați, arși, ori din lipsă de medicație adecvată pentru că; ,,nu sunt bani”. Încă nu au dat socoteală și încă mai au sânge pe mâini.

Ei cred că am uitat, că sunt exonerați dacă spun că a fost o indicație a OMS. Sigur că da, OMS le oferea pretextul ideal de control al populației la care au achiesat; și nu dezinteresat. Numai achiziționarea vaccinurilor inutile ne-au sărăcit cu un miliard de EURO. Și au mai fost izolete, măști, spitale de pânză, spitale container, teste, suplimentele salariale acordate eroilor în halate albe și celorlalți complici care ne-au asasinat. Consilierul lui Trump pe sănătate, Robert F. Kennedy Jr., cu state vechi în lupta sa împotriva Big-Pharma, a demontat încă de la implementare farsa COVID.

Așa că nu e de mirare că cel de-al doilea ordin executiv al președintelui Trump, scoate SUA din OMS. America poate trăi și fără prevenția OMS-ului. Și România poate, dar guvernanții noștri încă nu s-au dezmeticit. În fapt, nu au un plan de țară, nici inteligența și nici curajul asumării unor intervenții în politica internațională. Se comportă ca niște lachei, nesupravegheați, ocupați fiind să-și conserve puterea, bruma de avere și… să ascundă urmele furăciunilor. Ca vechilii pe moșie, utilizează Curtea Neconstituțională a României ca un gârbaci pe spinarea șerbilor încă nesupuși.

Nu pot înțelege vântul schimbării și, în consecință, nu au emis nici o frază inteligentă față de declarațiile publice ale președintelui SUA, care schimbă geografia politică a planetei. Intr-un interviu televizat, preluat de https://halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/rubio-unipolar-world-not-natural-always-was-multi-polar-until-after-cold-war , noul secretar de stat al SUA, Marco Rubio, a spus ceva uimitor privind reîntoarcerea la multipolaritate- națiuni precum China și Rusia își vor relua rolurile globale, cităm; ,, Așa a funcționat întotdeauna lumea. Modul în care a funcționat întotdeauna lumea este că chinezii vor face întotdeauna ceea ce este în interesul Chinei. Rușii vor face întotdeauna ceea ce este în interesul Rusiei. Chilienii vor face întotdeauna ceea ce este în interesul Chile, iar Statele Unite trebuie să facă ceea ce este în interesul Statelor Unite.”

În interesul SUA, Trump vrea Canalul Panama, vrea anexarea vecinului Canada, (dominion britanic) vrea și Groenlanda și ,, pace în Ucraina contra teritorii.” În timp ce evenimentele se succed cu mare viteză, încremeniți în propriile fantasme, politicienii noștri sunt preocupați de marota pericolului ruso-legionar.

Public, ar trebui să ne explice cum vor poziționa România în raport cu Israelul și deciziile Curții Penale Internaționale de condamnare a liderilor israelieni sau care va fi poziția țării noastre în condițiile păcii enunțate de Trump? Dar relația noastră cu China și mai ales cu Rusia, în noul context?

Nu au nici o idee și, în lipsă de altceva, ca o placă de patefon stricată, repetă la nesfârșit platitudinile care ar trebui să ne înspăimânte; ,, ingerințele ruse în alegeri, partidele extremite, boții, legionarii, etc.”

Cu o astfel de retorică insipidă și autistă, România riscă să ajungă pe masa negocierilor și nu la masa acestor negocieri. ,,Locotenentul” lui Trump, dl. Elon Musk , vocea neoficială a președintelui, tocmai a intrat în conflict cu lideri, ,,marcanți” ai Europei. ,,După ce a contribuit la succesul candidatului său în Statele Unite, Musk pare să se concentreze acum pe Europa… Într-o serie de postări pe platforma sa, X, … i-a insultat personal pe liderii politici din fiecare țară, numindu-l pe cancelarul german -idiot- și pe președintele german -tiran-. De asemenea, el l-a acuzat pe premierul britanic că -participă la violul Marii Britanii-…… Criticii din Europa pretind că Musk …. susține acum partidele și figurile naționaliste de dreapta care reprezintă o provocare fundamentală pentru unitatea europeană…”, spunea; https://journal-neo.su/fr/2025/01/24/elon-musk-leurope-est-en-train-de-mourir/

Cum i-ar defini Musk din perspectiva contextului sus citat, ( dacă l-ar interesa) pe Iohanis, Ciucă, Bolojan, Lasconi et. comp.? Cine din arcul guvernamental ar putea reprezenta România la nivelul unor negocieri internaționale, cu demnitate și … să impună respect? E o întrebare la care ar trebui să medităm și să găsim un răspuns înainte de a rata momentul istoric ce tocmai se produce.

Jr. Adrian M. Ionescu