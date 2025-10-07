Clubul sportiv „Ovidenia”, campion la Veterans Judo Team Championship 2025

Clubul Sportiv „Ovidenia” Bacău a participat pentru prima dată la o competiție dedicată echipelor de veterani, în cadrul evenimentului Veterans Judo Team Championship, desfășurat în data de 4 octombrie 2025, la Todirești, județul Suceava.

Sub îndrumarea domnului Vasile Daniel Coclenci, instructor sportiv de Judo și președinte al Clubului Sportiv „Ovidenia” Bacău, echipa a reușit o performanță deosebită, clasându-se pe locul I și obținând medaliile de aur. La competiție au participat mai multe echipe de veterani din Brașov, Bacău și Ucraina, atmosfera fiind una de respect, fair-play și spirit sportiv.

Din partea Federației Române de Judo a fost prezent domnul Barna Lucian Ștefan, vicepreședinte al Federației și președinte al Comisiei de Veterani, care sprijină în mod constant activitatea judokanilor veterani la nivel național și internațional.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primăriei Todirești și al A.C.S. Judo Bucovina, prin implicarea domnului Conisceac Gheorghe Loghin, căruia îi mulțumim pentru susținerea și promovarea acestei inițiative sportive inedite – prima competiție pe echipe destinată exclusiv veteranilor de judo.

Arbitrajul a fost asigurat de arbitri delegați de Federația Română de Judo, iar la final au fost înmânate diplome, medalii și cupe pentru ocupanții primelor trei locuri – aur, argint și bronz.

Locul I – Club Sportiv „Ovidenia” Bacău

Echipa câștigătoare:

* Coclenci Vasile Daniel

* Ceobanu Emil Iulian

* Antonoaiei Dragoș Ionuț

* Antonoaiei Bogdan Mihai

* Conisceac Gheorghe

* Sultanel Marius

Competiția s-a desfășurat pe categorii de vârstă și greutate, oferind un prilej valoros de verificare a pregătirii sportivilor înaintea Campionatului Național de Judo Veterani, care va avea loc în perioada 22–23 noiembrie 2025, în municipiul Cluj-Napoca, unde echipa băcăuană va fi din nou prezentă.

Prin dăruirea, disciplina și pasiunea sa pentru sportul judoului, domnul Vasile Daniel Coclenci confirmă încă o dată rolul său esențial în formarea și motivarea generațiilor de sportivi băcăuani. Sub îndrumarea sa, Clubul Sportiv „Ovidenia” Bacău demonstrează că performanța, prietenia și respectul pot merge mână în mână, chiar și dincolo de vârsta competițiilor de tineret.

Felicitări echipei pentru un rezultat remarcabil și pentru promovarea valorilor autentice ale judoului românesc!