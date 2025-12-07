Clubul Sportiv Bronx, rezultate remarcabile la competiția din Houlegate, Franța

Clubul Sportiv Bronx a participat, de sărbătoarea Sfântului Nicolae, la o competiție internațională desfășurată în Houlegate, Franța, considerată unul dintre cele mai puternice evenimente europene dedicate sportivilor speciali. Echipa Bronx a reprezentat România ca singura delegație românească prezentă la concurs, unde au participat peste 200 de sportivi din 12 țări, înscriși pe niveluri diferite.

Participarea echipei a fost apreciată pe scară largă, iar un moment notabil l-a constituit activitatea sportivilor-suport Alexandru Zodian și Paula, implicați în roluri similare celor de antrenor. Conform clubului, contribuția acestora reflectă eficiența antrenamentelor mixte și a programelor axate pe incluziune.

La capitolul performanțe, sportivii români s-au întors cu următoarele rezultate:

Samira Enăchescu – locul I, după confruntări cu sportive din Portugalia, Franța și Olanda

Nicolas Pandele – locul II

Ilinca Vasile – locul I

Andrei Simon – locul I

Reprezentanții clubului au subliniat că, dincolo de medalii, evenimentul a oferit participanților oportunitatea de a socializa, de a lega prietenii și de a evolua într-un mediu în care fiecare sportiv s-a simțit apreciat și respectat.

Clubul Sportiv Bronx a anunțat că încheie anul competițional cu participarea la Cupa Moș Crăciun, competiție organizată la Iași de Ioana Babiuc, în perioada 19–21 decembrie.