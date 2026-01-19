Clubul NAUTICA, în prim-plan la „Sprint with the Stars”, competiția de elită organizată de David Popovici

SPRINT WITH THE STARS o competiție organizată în premieră în România de către marele nostru campion DAVID POPOVICI, a adunat la start 633 de sportivi de toate categoriile care au avut ocazia să înoate alături de mari sportivi ai înotului mondial:
Adam Peaty (GBR) –3 x campion olimpic, 8 x campion mondial
David Popovici (ROU) – campion olimpic, 4 x campion mondial, 5 x campion European
Diogo Robeiro (POR) – 2 x campion mondial
Apostilos Christu (GRE) – medaliat olimpic, 4 x campion european
Angelina Kohler (GER) – campioană mondială
Lauren Cox (GBR) – medaliată mondială, medaliată europeană
Veera Kivirinta (FIN) – medaliată mondială, medaliată europeană
NAUTICA a participat la această manifestare sportivă cu 9 sportivi: Beniuga Emma, Stanciu Antonia, Păun Maria, Varga Cosmina, Varga Mihai, Stanciu Darius, Banu Robert, Budău David, Bordeianu Alexandru.
Formatul competiției este unul inedit, s-au desfășurat serii eliminatorii în probele de 50m pe categorii de vârstă, urmând ca primii 9 sportivi clasați să înoate în finală alături de unul dintre starurile mondiale invitate.
Toți sportivii și-au întrecut cele mai bune performanțe, dar trebuie să amintim evoluția deosebită a sportivei noastre EMMA BENIUGA antrenată de Adrian Poeană care a câștigat toate cele 4 probe în care a luat startul, reușind să atingă de fiecare dată peretele de sosire înaintea marelor campioane Angelina Kohler (GER), Lauren Cox (GBR) și Veera Kivirinta (FIN), conform regulamentului competiției.
Felicitari Emmei și celorlalți colegi ai ei care au reușit să se califice în finale: Varga Mihai, Stanciu Antonia, Stanciu Darius.