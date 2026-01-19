Clubul NAUTICA, în prim-plan la „Sprint with the Stars”, competiția de elită organizată de David Popovici

SPRINT WITH THE STARS o competiție organizată în premieră în România de către marele nostru campion DAVID POPOVICI, a adunat la start 633 de sportivi de toate categoriile care au avut ocazia să înoate alături de mari sportivi ai înotului mondial: Adam Peaty (GBR) –3 x campion olimpic, 8 x campion mondial David Popovici (ROU) – campion olimpic, 4 x campion mondial, 5 x campion European Diogo Robeiro (POR) – 2 x campion mondial Apostilos Christu (GRE) – medaliat olimpic, 4 x campion european Angelina Kohler (GER) – campioană mondială Lauren Cox (GBR) – medaliată mondială, medaliată europeană Veera Kivirinta (FIN) – medaliată mondială, medaliată europeană

NAUTICA a participat la această manifestare sportivă cu 9 sportivi: Beniuga Emma, Stanciu Antonia, Păun Maria, Varga Cosmina, Varga Mihai, Stanciu Darius, Banu Robert, Budău David, Bordeianu Alexandru.

Formatul competiției este unul inedit, s-au desfășurat serii eliminatorii în probele de 50m pe categorii de vârstă, urmând ca primii 9 sportivi clasați să înoate în finală alături de unul dintre starurile mondiale invitate.

Toți sportivii și-au întrecut cele mai bune performanțe, dar trebuie să amintim evoluția deosebită a sportivei noastre EMMA BENIUGA antrenată de Adrian Poeană care a câștigat toate cele 4 probe în care a luat startul, reușind să atingă de fiecare dată peretele de sosire înaintea marelor campioane Angelina Kohler (GER), Lauren Cox (GBR) și Veera Kivirinta (FIN), conform regulamentului competiției.