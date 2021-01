„Se zice că ne naștem cu un scop și cu un talent. Unii suntem mai receptivi, ținem ochii și mintea mai deschise, alții ne concentrăm prea mult pe ce se așteaptă de la noi și uităm să ne bucurăm de prezent, să găsim fericire în lucrurile simple.”

Ioana Berza, Kinetoterapeut și manager al Clinicii IOLA

Ioana Berza a fondat Clinica de recuperare IOLA din Bacău ca urmare a unei experiențe formatoare extrem de personale. Ajută și salvează oameni, îi ridică din scaunul cu rotile, îi motivează și îi reconstruiește pentru că știe cum e să nu poți merge. Să nu îți poți desfășura viața normal. E de ajuns să o întâlnești pe Ioana o dată și să știi că ai în fața ta un om extrem de hotărât, puternic și perseverent. O minionă cu voință și putere de armăsar.

Lucratul în bancă nu a fost o provocare îndeajuns de grea pentru ea după ce a terminat Facultatea de Finanțe, așa că a intrat în afacerea familiei, unde a dezvoltat și sistematizat tot sistemul financiar, a supervizat zona de vânzări și a reușit să dezvolte un mecanism computerizat pentru eficientizarea costurilor și încasărilor pentru ceea ce era una dintre cele mai mari companii din România în 2010.

Nu toate schimbările vin însă natural. În toată perioada aceasta de reconversie profesională, undeva se pierduse OMUL Ioana. Serile și le petrecea conducând pe drumurile din jurul Bacăului parcă în căutarea unui lucru. În anul 2006, în una din seri, a ajuns în locul ce avea să îi fie formator pentru tot restul vieții – o herghelie din suburbiile Bacăului.

Luni de zile venea doar să privească și să stea în mirosul de fân de grajd care îi amintea de copilăria petrecută la țară, până și-a făcut curaj să atingă caii, să îi mângâie și, în final, să îi îngrijească. A durat peste un an până a avut curaj să încalece, dar acela a fost momentul în care s-a regăsit. Perseverența a ajutat-o ca în doar 3 ani să concureze cu caii ei în concursuri în toată țara.

Au urmat, 6 ani de concursuri, 9 ani de muncă la clubul de echitație, 7 concursuri pe an, 1 premiu de Campioană a României la secțiunea amatori, 42 de competiții.

Un pas pus greșit a fost însă de ajuns că să oprească povestea marii ei pasiuni – săriturile peste obstacole. În iunie 2015 Ioana CADE în timpul unui antrenament, când exersa echilibrul pășind desculță pe unul din caii ei. Își zdrobește unul dintre călcâie și rezultatul e devastator. Refuză operația, și dă o șansă recuperării medicale. 3 luni de căutări și durere. De încercări, agonie, dezamăgire și apoi documentare și învățare.

Făcând fizioterapie și kinetoterapie pentru a se recupera, Ioana a găsit o mare pasiune în domeniu, iar în octombrie s-a înscris la Facultatea de Kinetoterapie. A fost al doilea moment în viață în care a simțit că făcea ceea ce îi era scris. A început să aplice tehnici pe ea însăși, pe caii cu probleme musculare. Și-a găsit motivația acolo unde fusese perseverența sportivului de performanță – în imposibilitate. Orice afecțiune de care i se spunea că e greu de recuperat, era pentru Ioana o provocare. Și după ce o cucerea, trecea la următoarea.

După 3 ani de licență și master în Kineto, făcute cu pasiune și hotărâre, Ioana Berza știa foarte clar că viitorul ei este o nouă clinică de recuperare medicală în Bacău. Gândită de la cap la coadă de ea, cu aparatură de ultimă generație, unică atunci în România, cu personal pasionat și bine educat în domeniu – o clinică unde să te simți ca la SPA.

Ioana a construit Clinica IOLA cu gândul de a spune STOP DURERII. Pentru că și ea fusese acolo. Din decembrie 2018, fiecare om care intră la IOLA știe că acolo este înțeles, ascultat, că tratamentele nu se prescriu la fel la toată lumea și că pe parcursul tratamentului toată schema este urmărită computerizat și se ajustează în funcție de rezultate. Este un vot de încredere de 2 părți.

Astăzi Ioana Berza își dedică aproape fiecare minut pasiunii ei – kinetoterapia. Zilnic o găsești la clinică în consultații online sau offline. Misiunea ei este să ajute oamenii să scape de durere mai repede și pentru totdeauna, dar, mai ales, să ajute oamenii cu probleme NEUROLOGICE, care au trecut prin accidente vasculare cerebrale sau altfel de traumatisme să își recapete INDEPENDENȚA și VIAȚA, să poată din nou să revină la rutina pe care o aveau înainte și să continue să trăiască fără sechele.

Ioana face asta prin fizioterapie și kinetoterapie, ajutându-se de cea mai performantă aparatură în domeniu pe care a adus-o în Clinica IOLA din Bacău. În momentele de liniște merge tot la cai. Ființele care i-au deschis mintea și sufletul către menirea ei. Sau își petrece timp cu familia – centrul universului ei.

O puteți găsi pe pagină ei de Facebook – https://www.facebook.com/stopdurere sau instagram https://www.instagram.com/ioanaberza/

Și pe Clinica IOLA.

https://iolacenter.ro/

https://www.instagram.com/iolacenter/

https://www.facebook.com/iolacenter

CLINICA IOLA – CENTRUL DE RECUPERARE CARE SPUNE „STOP DURERII!”

Da, eu vă înțeleg! Vă înțeleg panica, neputința, dependența, chiar și lipsa de speranță și dorința de a renunța…. Am trăit și eu senzația aceasta…de a fi conștientă doar cu privirea, dar întreg corpul să nu te mai asculte….. să țipe mintea „ridică-te!” și nimic să nu reacționeze… să vrei să tipi după ajutor, dar nici gura să nu te asculte…. Din fericire pentru mine nu a durat decât câteva secunde, dar destul încât să mă facă să devin extrem de conștientă cât de norocoasă sunt că merg, că pot vorbi, zâmbi, clipi, mânca, conduce, strânge copilul în brațe, da paginile la o carte, și chiar să fac o baie singură…. Nu prețuim până nu pierdem…! Fiindcă știu cum este durerea, am creat IOLA… pentru a vă putea ajuta am adus această aparatură unică și de ultimă generație în Moldova! Știu prin ce treceți și vreau să vă ajut!!! Chiar se poate! La IOLA chiar reușim să spunem STOP DURERE! și adio suferinței.

Sunt extrem de recunoscătoare medicilor cu care colaborez, oameni minunați și adevărate suflete implicate:

Dr. Irina Perju – Medic recuperare medicală,

Dr. Cristina Brăileanu – Medic specialist recuperare medicală adulți și recuperare pediatrică,

Dr. Armanu Lămâița – Medic de familie cu specializare în ozonoterapie,

Dr. Filipescu Neculai – Medic ortopedie-traumatologie, Doctor în medicină,

Dr. Hriban Sebastian – Medic neurochirurg.

Dar și de echipa pe care am format-o în cei 2 ani de activitate, kinetoterapeuți tineri, formați de pe băncile școlii în Clinica IOLA, conform valorilor mele: Empatie, Corectitudine, Profesionalism și Autenticitate.

În cadrul Clinicii funcționăm eficient, deoarece nu ne abatem de la regulile de bază, și folosim metoda dezvoltată de mine – „METODĂ CTC”, în 3 pași, numele ce vine de la:

ETAPA 1 – CONTROLUL / CONSULTAȚIA

Aceasta este o etapă extrem de importantă, prin prisma informațiilor pe care le primesc și le observ, care îmi influențează decisiv modul de a porni și modela tratamentul dumneavoastră. Practic am nevoie să știu TOT despre DUREREA DUMNEAVOASTRĂ; când a apărut prima dată, de ce a apărut, cum s-a manifestat, ce frecvență de reapariție are, există factori care o fac să apară, e influențată de condițiile de muncă sau de acasă, vă lasă să dormiți noaptea, e doar sezonieră, cedează în vreun fel, cum apare, cât de puternică e în stadiile ei acute, mai suferiți și de alte boli sau ați avut alte traumatisme care este posibil să o influențeze etc. Este un proces de ghidaj prin care eu vă port, ca să nu îmi scape absolut nimic din vedere, să fim perfect la zi cu tot, ca să vă pot privi „în ochi” și să pot trece la etapa a 2-a de întocmire a unui tratament specific ei și dumneavoastră.

ETAPA 2 – TRATAMENTUL

Acum că avem toate informațiile referitoare la starea dumneavoastră de sănătate, a istoricului dumneavoastră medical și a întregulul istoric al afecțiunii dumneavoastră, întocmim un „plan de bătaie” în care urmărim cu precădere atingerea următoarelor OBIECTIVE: scăderea inflamației, reducerea durerii, decontractarea zonei afectate, îmbunătățirea metabolismului local (astfel încât și organismul dumneavoastră să înceapă să lupte singur cu durerea), redarea mobilității, în funcție de situație: reducerea edemelor și hematoamelor, reabsorbția lichidului interstițial, stimularea formării de calus etc. Realizăm toate aceste obiective prin proceduri de FIZIOTERAPIE și KINETOTERAPIE fiecare adaptate cazului dumneavoastră, deoarece aparatura noastră este de cea mai înaltă performanță și noi lucrăm pe protocoale prestabilite de cei care au inventat aceste aparate.

Pe perioada tratamentului sunteți permanent MONITORIZAT, de către echipa noastră de kinetoterapeuți, care țin permanent legătura cu medicii sau cu kinetoterapeutul care v-a consultat, și se intervine ori de câte ori este nevoie, pentru a ajunge la obiectivele stabilite. Nu sunteți niciodată singur pe parcursul recuperării! NOUĂ NE PASĂ DE EVOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ și facem tot ce ține de noi pentru a realiza acest lucru!

ETAPA 3 – CONSOLIDAREA

Este etapa cea mai importantă, peste care din păcate foarte mulți dintre pacienți trec, consideră că, odată rezolvată durerea, este rezolvată și cauza, însă, din păcate, timpul le arată că nu este așa… Dacă nu stabilizăm ce s-a obținut în tratament, reapariția durerii va fi inevitabilă.

În ceea ce privește durerile de spate în Clinica IOLA aveți disponibil UNIC ÎN BACĂU minunatul Sistem David. Acesta vă lucrează în cel mai eficient și obiectiv mod întreaga coloană, pentru a o repostura și a reda funcționalitatea fiecărei grupe musculare care ține de aceasta. Dacă vorbim de orice altă afecțiune, aparatele din sala de kinetoterapie fac „magia să se întâmple”. KINETOTERAPIE = TERAPIA PRIN MIȘCARE este cea care va asigura stabilitatea funcțională a organismului pe perioade lungi de timp.

Probabil, mai mult că sigur, mulți dintre dumneavoastră vă întrebați dacă lucrez cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar răspunsul meu este NU. Am stat foarte mult pe gânduri dacă să recurg la această variantă de colaborare, însă mi-am dat seama că nu aș mai fi făcut ceea ce mi-am propus inițial să fac!…Din 3 mari motive, esențiale pentru mine: nu aș fi reușit să acord fiecărui pacient tot timpul necesar, să nu lucrez cu suferința pe bandă rulantă, să respect protocoalele aparatelor, să mă pot ocupa de reevaluarea periodică a fiecărui pacient și să fiu cu adevărat împăcată că am acordat toată atenția și timpul necesar fiecărui pacient atât eu, cât și întreaga echipă care suntem aici. Aparatura de care eu dispun în clinică în mare parte nu este încă decontată de CAS, astfel, nu aș fi obținut rezultate cu adevărat dorite de pacienții mei.

Piața clinicilor care lucrează cu CAS este deja foarte amplă și diversificată în Bacău. Eu vin pe piață cu alt nivel, alte valori și alte rezultate. Pentru a putea ajuta pe toți pacienții, am creat ședințe și pachete de ședințe specifice afecțiunilor și bugetului fiecărui pacient:

ȘEDINȚA STANDARD = 110 lei

PACHET STANDARD 10 ședințe = 1100 lei

CADOU: 3 sedințe Magnetoterapie sau Drenaj

Proceduri efectuate la fiecare ședință:

1 Electroterapie 2 Ultrasunet 3 Laser înalta intensitate 4 Masaj

PACHET IMUNIZARE 12 ședințe ozonoterapie autohemotransfuzie = 1100 lei

CADOU: 5 ședințe drenaj

ȘEDINȚA IOLA de 5* = 170 lei

PACHETUL IOLA de 5* = 1700 lei

CADOU: o ședință Masaj, Magnetoterapie sau Drenaj

Proceduri efectuate la fiecare ședință:

1 Electroterapie 2 Ultrasunet 3 Laser înaltă intensitate 4 CareTherapy + KINETOTERAPIE

ȘEDINȚA IOLA PLATINUM = 240 lei

10 ședințe PREȚ PACHET IOLA PLATINUM = 2.400

CADOU: o ședință Ozonoterapie autohemotranfuzie

Proceduri efectuate la fiecare ședință:

1 Electroterapie 2 Ultrasunet 3 Laser înaltă intensitate 4 Deep Oscilation/Masaj 5 Magnetoterapie/Drenaj 6 Kinetoterapie + CaRe Therapy

PACHET DURERE SPATE 3 ședințe = 850 lei

CADOU: o ședință de masaj

Proceduri efectuate la fiecare ședință:

1 Electroterapie 2 Ultrasunet 3 Laser înaltă intensitate 4 CareTherapy+kinetoterapie 5 Super Inductive System 6 Deep Oscilation

PACHET DURERII ARTICULAȚII 3 ședinte = 800 lei

CADOU: o ședință ozon subcutanat

Proceduri efectuate la fiecare ședință:

1 Electroterapie 2 Ultrasunet 3 Super Inductive System 4 Laser înaltă intensitate 5 CareTherapy+kinetoterapie 30 min

ȘEDINȚA RECUPERARE POST COVID = 155 lei

🛑 Kinetoterapie specifică respiratorie

🛑 Fizioterapie (folosind aparatură de ultimă generație)

🛑 Ozonoterapie (procedura de autohemotransfuzie, antifungică, anvirală, stimulentă a sistemului imunitar și a întregului metabolism celular)

Vă așteptăm și pe dumneavoastră, indiferent de ce durere suferiți, să vă fim alături în cel mai sigur proces de a spune STOP DURERE!

☎ Programări: 0771/237.011

🌐 www.iolacenter.ro ; https:// iolacenter.ro/ce-te-doare /

📧 receptie@iolacenter.ro

🎯 Str. Ion Ghelu Destelnica nr.7, clădirea nouă, parter (fosta stradă Trotuș vizavi de Observatorul Astronomic, în incinta Trotuș Residence), BACĂU