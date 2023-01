Clienții Blue Air nu vor fi despăgubiți prea curând

Naționalizarea companiei aeriene Blue Air înaintează cu greu. Statul român nu a intrat în posesia tuturor documentelor, la aproape trei luni de la anunțul privind preluarea operatorului aerian, informează Știrile ProTV.

Mai mult, Blue Air a mai rămas cu un singur angajat, care nu mai este plătit din vară. Nici clienţii nu au șanse prea mari deocamdată să-și recupereze banii pentru biletele pe care nu le-au mai folosit.

Blue Air nu mai are bani în conturi și a rămas și fără flotă, susțin autoritățile române. În luna septembrie, înainte de suspendarea zborurilor și de haosul provocat pe aeroporturile din întreaga ţară, Blue Air opera cu 13 aeronave. Acum, mai are în proprietate doar două, care sunt sub sechestru ANAF. Un avion se află pe un aeroport din Italia, un altul pe cel din Bacău. Pentru că nu le operează nimeni, adună datorii în fiecare zi.

„ [Aeronava] este parcată pe Aeroportul Bacău, nu am primit niciun fel de hârtie de la ANAF sau de la oricare altă entitate prin care să ni se comunice altceva. Înainte de plecare se vor face formele normale de plată pentru această aeronavă pentru serviciile prestate în acest moment. Nu mai funcționează pe aeroportul Bacău.” Lucian Sion, director tehnic Bacău

Reprezentații Blue Air nu au dorit să ofere mai multe informații despre situația actuală. Cât despre banii pe care ar trebui să îi primească cei cărora li s-au anulat zborurile, șansele sunt foarte mici.