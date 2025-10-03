Claudiu Târziu, europarlamentar și președinte al partidului Acțiunea Conservatoare: „Subvențiile pentru partide și întreținerea unui Parlament supradimensionat reprezintă o imoralitate strigătoare la cer”

Într-o Românie în care milioane de cetățeni trăiesc la limita subzistenței, unde prețurile la alimente și energie cresc într-un ritm amețitor, salariile stagnează, iar taxele și impozitele sunt tot mai apăsătoare, clasa politică își permite un privilegiu greu de justificat: finanțarea partidelor politice din bani publici și întreținerea unui Parlament supradimensionat, contrar voinței exprimate la referendum.

Claudiu Târziu, europarlamentar și președinte al partidului Acțiunea Conservatoare, denunță public aceste practici pe care le consideră „expresia cea mai clară a ipocriziei și aroganței politice” și cere implementarea de urgență a unor măsuri ferme pentru restabilirea încrederii în instituțiile statului.

Subvențiile pentru partide – bani publici risipiți pe propagandă și sinecure

Potrivit raportului Expert Forum, în primele 9 luni din 2024, partidele politice au încasat 173 de milioane de lei de la bugetul de stat. Până la sfârșitul anului, suma va depăși 284 de milioane de lei.

Departe de a fi utilizate pentru consolidarea democrației, aceste sume ajung în cea mai mare parte la capitolul „presă și propagandă” și la întreținerea unor aparate de partid paralele cu instituțiile statului.

„Este scandalos ca românii să plătească, prin taxe și impozite, salariile unor activiști de partid și campanii de propagandă politică. Acești bani ar fi trebuit să ajungă în spitale, în școli, în infrastructură sau în proiecte sociale. În schimb, ei se duc pe luxul partidelor, care își cumpără imagine, privilegii și loialități. Contribuabilul ajunge astfel să finanțeze manipulare a la care este supus”, a declarat Claudiu Târziu.

Exemple de cheltuieli partinice:

 PSD: 75,8 milioane cheltuiți (61,4 milioane pe propagandă);

 AUR: 34 milioane primiți (16 milioane pe propagandă, 2 milioane pe deplasări);

 PNL: aproape 28 milioane cheltuiți (10 milioane pe imobiliare, 9 milioane pe propagandă);

 USR: 24,7 milioane (7,5 milioane pe personal, 5 milioane pe propagandă);

 UDMR: peste 64 milioane de lei primiți direct de la buget printr-un mecanism separate dedicate asociațiilor minorităților naționale, chiar mai generos decât al altor partide parlamentare.

Opt partide majore sug, an de an, bani din bugetul public. „Este o cratiță comună, în care fiecare bagă lingura cât poate de adânc”, atrage atenția europarlamentarul Claudiu Târziu.

Argumentul fals al „independenței politice”

Partidele justifică aceste subvenții prin necesitatea de a fi independente de sponsori dubioși. În realitate, schema actuală nu elimină influențele private, ci doar le adaugă pe cele de la stat.

„Avem o dublă imoralitate: partidele iau bani și din privat, și din buget, dar continuă să ia decizii care servesc interese obscure, deseori contrare celor ale alegătorilor. Subvențiile nu garantează independență, ci întrețin o clasă politică parazitară și ruptă de realitate”, subliniază europarlamentarul.

Parlamentul supradimensionat – un afront la adresa voinței populare

Românii nu plătesc doar pentru luxul partidelor, ci și pentru un Parlament cu 465 de membri (Camera Deputaților și Senat), deși la referendumul din 2009 o majoritate covârșitoare a cetățenilor a votat reducerea la 300 de parlamentari.

„Este revoltător ca la 16 ani după acel referendum, votul românilor să fie complet ignorat. România, cu 19 milioane de locuitori, nu are nevoie de aproape 500 de parlamentari. Țări cu populații similare sau chiar mai mari, precum Polonia sau Spania, au parlamente mai restrânse și mai eficiente. Actualul număr nu reflectă o nevoie democratică, ci doar dorința partidelor de a multiplica sinecuri și privilegii”, a spus Târziu.

Soluțiile propuse de Acțiunea Conservatoare

Președintele Claudiu Târziu și partidul Acțiunea Conservatoare solicită adoptarea imediată a două măsuri fundamentale:

1. Eliminarea subvențiilor de la buget pentru partide – formațiunile politice trebuie să se finanțeze exclusiv din cotizațiile și donațiile membrilor și simpatizanților;

2. Reducerea numărului de parlamentari la 300, conform referendumului din 2009 – respectarea voinței populare și eficientizarea instituției legislative.

„Până când aceste două reforme nu vor fi puse în aplicare, orice discurs despre responsabilitate politică, reformă sau respect față de cetățeni nu este altceva decât ipocrizie. Politicienii trebuie să înceteze să mai trăiască din banii poporului pe care îl sărăcesc și să accepte verdictul urnelor”, a conchis președintele partidului Acțiunea Conservatoare.

Apel la cetățeni

Acțiunea Conservatoare îndeamnă cetățenii să ceară cu fermitate respectarea voinței lor și să sancționeze prin vot partidele care refuză să elimine aceste abuzuri.

„Nu putem construi o Românie puternică și demnă dacă acceptăm risipa și impostura. România are nevoie de un stat responsabil, de politicieni care dau socoteală și de o clasă politică reformată radical”, transmite Claudiu Târziu.