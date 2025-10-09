Claudiu-Richard Târziu: „Adevărul se rostește cu curaj. Apărarea normalității nu este extremism”

Claudiu-Richard Târziu, europarlamentar ECR, a transmis un mesaj ferm privind apărarea valorilor tradiționale și libertatea de exprimare, subliniind că „adevărul se rostește cu curaj”, o lecție învățată de la „mărturisitorii care s-au sfințit în temnițe”.

„Exemplul lor m-a călăuzit în apărarea unor valori fundamentale – familia, credința și neamul românesc. Referendumul pentru căsătorie din 2018, făcut posibil de Coaliția pentru Familie, este doar una dintre bătăliile importante pe care le-am purtat. Nu mă voi opri”, a declarat Târziu.

Acesta a atras atenția asupra restrângerii libertății de exprimare și asupra „presiunilor tot mai mari la adresa celor care apără valorile firești ale societății”:

„Lanțul se strânge tot mai mult, iar libertatea de exprimare este tot mai amenințată. Trăim vremuri în care normalitatea a devenit un act de curaj, iar Constituția – ultima redută în apărarea ei.”

Târziu a dat ca exemplu Slovacia, unde un recent amendament constituțional „reafirmă realitatea biologică și apără interesul național”. El a subliniat că o astfel de dezbatere trebuie să aibă loc și în România:

„Această discuție trebuie purtată fără teama etichetărilor sau a presiunilor de la Bruxelles. Apărarea normalității nu este extremism. Este datoria fiecăruia dintre noi.”

Declarația europarlamentarului vine pe fondul intensificării disputelor la nivel european privind redefinirea valorilor tradiționale și raportul dintre legislația națională și directivele Uniunii Europene.