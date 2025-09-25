Circa 150 de suplinitori, „victime” ale Reformei în Educație. Scădere vizibilă a numărului de profesori în județul Bacău

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a transmis, la solicitarea Ziarului Deșteptarea, datele oficiale privind resursele umane din învățământul preuniversitar. Comparând anul școlar trecut cu cel în curs, cifrele arată o scădere îngrijorătoare a numărului de cadre didactice.

Astfel, în anul școlar 2024-2025 activau în județ 6.920 de cadre didactice, dintre care 5.872 titulare și 1.048 suplinitori. Pentru anul școlar 2025-2026, totalul a scăzut la 6.603 cadre didactice, din care 5.707 titulare și doar 896 suplinitori.

În termeni concreți, aproape 150 de suplinitori au dispărut din sistem într-un singur an, fiind „victime” directe ale Reformei în Educație. Inspectoratul notează că aceștia aveau contracte pe perioadă determinată, încheiate de drept la 31 august 2025.

Contextul acestei scăderi este însă mai amplu: noile reglementări au dus la creșterea normelor didactice, ceea ce a redus nevoia de suplinitori, în timp ce plata „la oră” a scăzut la doar 22 de lei – o sumă care face profesia tot mai puțin atractivă.

Practic, în loc să încurajeze intrarea de noi oameni în sistem, măsurile recente par să fi grăbit ieșirea celor mai vulnerabili dintre dascăli – suplinitorii.