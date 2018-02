Voleibalistele Științei Bacău au ratat calificarea în „sferturile” Cupei Challenge. Victorioase în deplasare cu 3-2, studentele au pierdut manșa retur de miercuri seară, de pe teren propriu, contra vice-campioanei Elveției, Sm’Aesch Pfefingen, cu scorul de 3-1 Antrenorul Științei Bacău, Florin Grapă are o vorbă: „Prefer să jucăm prost, dar să câștigăm”. În această seară, băcăuancele au pierdut returul cu Sm’Aesch Pffefingen. Și l-au pierdut tocmai pentru că au jucat prost. Foarte prost. Odată cu returul, studentele au pierdut și calificarea în „sferturile” Cupei Challenge. Și asta în ciuda faptului că își adjudecaseră cu 3-2 manșa tur, de pe terenul vice-campioanei Elveției. Sm’Aesch a venit în Bacău gata să repete isprava din faza precedentă a competiției europene, în care a eliminat-o pe Mladost Zagreb după 1-3 acasă și 3-0 în deplasare, plus un „set de aur” câștigat în Croația. Istoria s-a repetat și în Bacău. Minus „setul de aur”, lui Sm’Aesch fiindu-i suficient pentru calificare succesul cu 3-1. Știința nu a început rău meciul. A condus la ambele time-out-uri tehnice, a avut 13-8, 25-24 și 26-25, însă cuplul White-Walsh a adus, și cu ceva noroc, succesul oaspetelor în prelungiri. Băcăuancele au egalat la seturi după un parțial în care au întors rezultatul de la 19-30 la 25-23, însă jocul gazdelor a continuat să scârțâie. Grapă a căutat în zadar formula câștigătoare, rotind jucătoarele și chiar posturile. Filipaș în locul lui Rogojinaru, Rogojinaru în locul lui Lupa, Lupa în locul Irinei Radu, Ciocian în locul lui Kapelovies și Ciucu în locul lui Albu. Multe modificări la nivel de echipă, puține schimbări în planul jocului. De partea cealaltă, Sm’Aesch a continuat să servească bine prin Ennok și să atace decisiv prin americanca Walch (23 de puncte), servită excelent de von Piekartz, MVP-ul întâlnirii. Actul al treilea a fost „made in Switzerland”, oaspetele conducând cu 17-11 și 23-18. la aceste scoruri, Știința a avut două zvâcniri, apropiindu-se la 15-17, respectiv 23-24. Pe final de set, când inimosul și numerosul public băcăuan chema cu voce tare miracolul, Madlaina Matter a dat cu barosul, punând punct parțialului în dreptul scorului de 25-23. O poveste care s-a repetat și în încheierea setului patru, unul în care s-a mers cap la cap până la 21-21. Oaspetele s-au desprins la 24-21, însă o minge pusă de Kapelovies și un as al lui Cazacu au lăsat impresia că „se poate”. Nu s-au putut. Mai bună, Sm’Aesch a câștigat cu 25-23 și cu 3-1 la general. Elvețiencele își continuă traseul european, urmând să o întâlnească pe Olimpiacos Pireu, în timp ce mult-așteptatul „sfert” de Challenge Cup Știința- CSM Târgoviște rămâne doar un meci din Divizia A1. Știința: Kapelovies 1p. (Ciocian), Cazacu 14p., Lupa 8 (I. Radu 1p.), Faleș 11p., Sipoș 6p., Rogojinaru 8p. (Filipaș 11p.), Albu-libero (Ciucu- libero). Grapă: „N-am jucat cum puteam să jucăm” Vizibil mâhnit de eliminarea echipei sale, Florin Grapă nu a reușit să găsească „la cald” explicații pentru înfrângerea suferită. „Îmi pare rău că nu ne-am calificat. Îmi doream mult să mergem mai departe. Ce n-am mers? Mi-e greu să spun. Cert este că n-am jucat cum puteam să jucăm. Fetelor le-a fost teamă; parcă n-au fost convinse că pot câștiga”. Grapă a admis că și consumul fizic și psihic din meciul cu CSM București și-a pus amprenta pe evoluția echipei sale: „ Și asta cred că ne-a costat”. 10 SHARES Share Tweet

