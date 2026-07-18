Cinci persoane, între care doi copii, rănite într-un accident pe DN 11, în comuna Sănduleni

Cinci persoane, dintre care doi minori, au fost rănite în urma unui accident rutier produs în această seară în comuna Sănduleni, satul Sănduleni, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, la locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple (ATPVM), o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma impactului au rezultat cinci victime – trei adulți și doi copii. Toate au fost evaluate medical la fața locului, ulterior fiind transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Onești pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Pe durata intervenției echipajelor de salvare, traficul rutier pe DN 11 a fost dirijat de polițiști, pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a operațiunilor de intervenție și acordare a asistenței medicale.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.