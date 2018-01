Societatea Chimcomplex, din Borzești, care a câștigat licitația pentru preluarea a șase active ale combinatului Oltchim, din Râmnicu Vâlcea, pregătește realuarea fabricației de PVC (policlorură de vinil) în acest combinat. Producția de PVC – a declarat, pentru Agerpres, președintele Consiliului de Administrație al Chimcomplex, Virgiliu Băncilă – va fi repornită în etapa a doua de investiţii la Oltchim, unde aceasta a fost oprită în anul 2008. Chimcomplex are experiență în domeniu, pentru că a avut, la rândul ei, instalație de acetilenă-PVC. Fabricația de PVC la Oltchim se baza pe materia primă de la Arpechim, rafinărie care însă a fost închisă de OMV Petrom. Acum, aceste materii pot fi obținute prin noi tehnologii, din gaz metan. Odată cu preluarea Oltchim, va fi lansată și Compania Română de Chimie. „Fuziunea platformelor Borzeşti şi Vâlcea – a declarat Virgiliu Băncilă – va fi nucleul noii companii de chimie. Vrem ca această companie să ajungă în câţiva ani la o cifră de afaceri de peste un miliard de euro. Înainte de 1989, sectorul chimic din România era pe locul 10 în lume. Chimia producea peste 30 de miliarde de euro la vremea respectivă, iar în 2016 a produs doar 10 miliarde de euro, deşi piaţă există”. Noul proprietar al activelor Oltchim va păstra cei 1.450 de salariați de acolo și salariile pe care le obțin. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.