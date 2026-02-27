Chimcomplex va disponibiliza cel puțin 1.200 de angajați și va opri unele linii de producție. Compania își extinde divizia de trading

Compania chimică Chimcomplex va opri mai multe linii de producție și va disponibiliza cel puțin 1.200 de angajați începând cu aprilie 2026, în cadrul unui plan de restructurare determinat de costurile ridicate la energie și de lipsa unor măsuri de sprijin pentru industriile energo-intensive.

Anunțul a fost făcut de președintele companiei, Ștefan Vuza, în raportul privind rezultatele financiare ale anului precedent.

Potrivit acestuia, compania va aplica „scenariul 3” din cele șase variante analizate intern. Planul include oprirea unor secții energo-intensive și restructurări pe lanțul industrial.

„Chimcomplex a decis ca începând cu luna aprilie 2026 să aplice scenariul 3, din cele șase scenarii de lucru”, a declarat Vuza.

Conform planului anunțat:

vor fi oprite secțiile cu consum ridicat de energie, ceea ce va duce la disponibilizarea a cel puțin 1.200 de angajați în cadrul Chimcomplex și al partenerilor direcți;

impactul total pe lanțul economic ar putea ajunge la aproximativ 5.500 de locuri de muncă afectate indirect;

la combinatul Chimcomplex Borzești va fi oprită o fabricație din totalul de șapte, iar la platforma din Râmnicu Vâlcea vor fi oprite două din cele 11 fabricații existente.

De asemenea, compania a decis să suspende două dintre cele cinci proiecte de investiții în producție, invocând impredictibilitatea mediului de afaceri. Proiectele erau finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar renunțarea la ele ar putea duce la pierderea unor finanțări nerambursabile de aproximativ 150 milioane de euro.

În paralel, grupul intenționează să își dezvolte divizia de trading, care ar urma să importe anual produse chimice în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro din state cu costuri energetice mai reduse. Potrivit companiei, această schimbare ar putea majora deficitul contului curent al României pe segmentul produselor chimice cu aproximativ 15%.

Vuza a afirmat că înaintea deciziei compania a avut șapte întâlniri în ultimele șase luni cu reprezentanți ai Președinției și ai Guvernului, în care a prezentat situația industriei chimice.

„Am demonstrat, pe bază de documente, că statul greșește când nu sprijină industriile energo-intensive, precum chimia și metalurgia. Ni s-a spus că programul de relansare economică va include măsuri identice cu cele din alte state europene, dar după publicarea lui constatăm că aceste măsuri au dispărut”, a declarat Vuza.

El a susținut că prețurile la energie rămân „printre cele mai ridicate din Europa”, în timp ce România ar putea avea tarife cu până la 40% mai mici.

„Din acest motiv vom aplica planul de conservare pentru o parte dintre capacitățile de producție ale grupului, pentru că în chimie nu există moarte, ci doar lipsă de reacție”, a afirmat Vuza.

Potrivit acestuia, măsurile ar urma să readucă Chimcomplex pe profit în cel mult un an, însă impactul asupra economiei românești ar putea fi resimțit pe o perioadă de cel puțin patru ani.