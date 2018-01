Senatorul Dragoș Benea îi bate obrazul primarului Iașului, Mihai Chirică, după ce acesta a făcut mai multe declarații “contondente” la adresa conducerii PSD. “Sper să aflăm că premierul Tudose a fost împuternicit de partid să semneze contractul pentru autostrada Iaşi-Târgu Mureş. Dacă nu vor veni cu ceva concret şi vor prezența iarăşi desene pe hârtie, gen autostradă spre Ardeal prin Braşov, atunci prezenţa şefilor PSD la Iaşi va însemna turism social-democrat. Dar la Iaşi, dacă tot vii, atunci să vii cu pioşenia care se cuvine unui oraş cândva capitală, nu pentru o agendă de turism”, a declarat primarul Iaşiului, Mihai Chirică. Către finele lunii, în capitala Moldovei, ar urma să se desfășoare o ședință a Comitetului Politic Executiv al PSD. Autostrada Moldova dezbină zona de mai bine de un deceniu, întrucât politicienii ieșeni au încercat din răsputeri să împiedice ca traseul acesteia să includă Bacăul, preferând varianta prin Târgu Neamț spre Târgu Mureș. “De ce este nevoie de aceste declarații cu iz ultimativ? De ce considerați util să încingeți atmosfera pe un subiect (Autostrada Moldova) ce pare a-şi găși soluția realistă, pe care bugetul României o poate susține?”, întreabă retoric senatorul Dragoș Benea într-o postare pe Facebook. “De ce considerați necesar să continuați pe linia contraproductivă a dezbinării în Moldova, ştiind, foarte bine, că dacă dvs. ați fi prim-ministru nu ați putea gira cu semnătura dvs. un contract pentru un obiectiv foarte costisitor, dificil de avizat şi executat, lipsit de studii de fezabilitate care să-l susțină în mod realist?” Dragoș Benea face referire la problemele pe care o autostradă pe traseul Tg. Neamț – Tg. Mureș le-ar putea pune: un cost de peste 10 miliarde de euro și problema avizelor de mediu, întrucât aceasta ar traversa o rezervație naturală. Aceste întrebări, Benea le adresează și preşedinților organizațiilor PNL din Moldova care, în 2017, au semnat o petiție pe acest subiect, «unii dintre ei uitând că au avut putere de decizie în statul român dar nu au făcut nimic în privința Autostrăzii Moldova», după cum a concluzionat Benea. La finele anului trecut, Guvernul a stabilit că viitoarea Autostradă Moldova va avea traseul Iași – Bacău – Brașov, lucru care a nemulțumit profund politicienii ieșeni. 97 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.