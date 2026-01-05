Chemare la unitate pentru apărarea libertății, identității și demnității naționale

La finalul unui an marcat de tensiuni ideologice, derive legislative și atacuri tot mai evidente la adresa identității naționale, Claudiu Târziu, lider conservator și europarlamentar român, a lansat un apel public de urgență către liderii partidelor parlamentare de opoziție și tuturor românilor preocupați de destinul național.

Apelul din 31 decembrie 2025 nu este un gest izolat, ci continuarea firească a unei poziții publice ferme, asumate încă din urmă cu un an, când Claudiu Târziu a avertizat asupra pericolului reprezentat de tăvălugul ideologic și legislativ îndreptat împotriva libertății românilor, a memoriei publice și a valorilor fundamentale ale națiunii române.

Un moment-limită pentru conștiința națională

„Liderii partidelor parlamentare de opoziție au datoria de a răspunde chemării la unire în acțiune”, afirmă Claudiu Târziu, subliniind că România traversează un moment de cumpănă, în care dezbinarea devine o vulnerabilitate a societății care poate fi fatală, iar pasivitatea – o formă de complicitate.

În acest context, el li se adresează direct liderilor politici George Simion, Diana Șoșoacă și Anamaria Gavrilă, amintind că, deși drumurile politice s-au separat, există un fond comun de valori care nu poate fi ignorat.

„Diferențele dintre noi rămân. Motivele separării noastre nu pot fi ignorate. Însă conștiința noastră mai bună – Eminescu – ne obligă să facem din nou front comun”, transmite Claudiu Târziu.

Nu un proiect electoral, ci un act de apărare națională

Apelul lansat nu vizează refacerea unui partid și nici construirea unei alianțe politice. Mesajul este clar și lipsit de echivoc: este vorba despre un efort comun de apărare a libertății, identității și demnității neamului românesc.

Într-un moment în care:

•⁠ ⁠libertatea de exprimare este restrânsă,

•⁠ ⁠istoria națională este supusă cenzurii,

•⁠ ⁠eroii, martirii și sfinții neamului sunt transformați în ținte ideologice,

Claudiu Târziu consideră că rezistența civică și politică devine o datorie morală.

Legea Vexler – simbolul unui derapaj primejdios

Un punct central al apelului îl reprezintă opoziția fermă față de Legea Vexler, act normativ considerat de Claudiu Târziu drept un instrument de intimidare ideologică, care riscă să transforme memoria națională într-un teritoriu interzis și să incrimineze convingeri legitime.

„Dacă valorile și principiile pe care le clamăm ne animă cu adevărat, nu avem voie să ezităm în unificarea forțelor pentru apărarea eroilor, martirilor și sfinților noștri”, avertizează liderul conservator.

15 ianuarie – Ziua românismului

În acest spirit, Claudiu Târziu lansează invitația la o mobilizare publică de amploare:

15 ianuarie 2026, ora 18:00, Piața Universității, București

Ziua de 15 ianuarie, dată simbolică pentru cultura și conștiința națională, poate deveni o adevărată sărbătoare a românismului, un moment de solidaritate, demnitate și protest pașnic împotriva măsurilor adoptate de actuala majoritate parlamentară împotriva interesului național – crede liderul conservator.

„Haideți să protestăm împreună contra Legii Vexler și a tuturor măsurilor care lovesc în libertatea și identitatea poporului român”, este îndemnul final al apelului facut de Claudiu Târziu.

Un apel care nu mai poate fi ignorat

Apelul din 31 decembrie 2025 este, în esență, un test de responsabilitate politică și morală. El se adresează nu doar liderilor politici, ci tuturor românilor care refuză să accepte resemnarea, tăcerea și ștergerea identității naționale sub presiunea conformismului ideologic.

Claudiu Târziu reafirmă că unitatea în jurul valorilor fundamentale ale națiunii este singura cale prin care România își poate apăra libertatea, demnitatea și viitorul.