Ceremonii dedicate Zilei Naționale, în Bacău

De Ziua Națională, în municipiul Bacău au avut loc ceremonii dedicate sărbătoririi a 106 ani de la Marea Unire.

Dimineață, autorități locale, reprezentanți ai instituțiilor militare și civile, precum și numeroși cetățeni au depus coroane de flori la Cimitirul Eroilor de pe strada Constanței, în semn de omagiu pentru cei căzuți pe front.

De la ora 12.00, manifestările au continuat în Piața Tricolorului, unde s-au oficiat slujbe religioase, au fost susținute discursuri oficiale și a avut loc o defilare a militarilor și forțelor de ordine. Atmosfera a fost una festivă, cu participarea unui public numeros.

1 de 8