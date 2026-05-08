Ceremonial militar și religios organizat la Bacău de Ziua Independenței, în memoria maiorului Constantin Ene

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău a organizat, cu prilejul Zilei Independenței Naționale a României, un ceremonial militar și religios dedicat comemorării maiorului Constantin Ene, în Parcul Trandafirilor din municipiul Bacău.

Evenimentul a fost organizat împreună cu Cultul Eroilor Regina Maria – Filiala „Col. Corneliu Chirieș” Bacău și a avut loc la bustul maiorului Constantin Ene, personalitate care dă numele inspectoratului pentru situații de urgență din județ.

Ceremonialul s-a desfășurat în prezența cadrelor militare, a oficialităților locale, a invitaților și a elevilor de la Școala Gimnazială „George Bacovia” și a inclus depuneri de coroane de flori, un moment de reculegere și acordarea onorului militar.

Reprezentanții ISU Bacău au subliniat semnificația istorică a zilei de 10 Mai, dată care marchează proclamarea Independenței de Stat a României în anul 1877, considerată un moment definitoriu pentru afirmarea suveranității naționale.

Totodată, organizatorii au evidențiat faptul că memoria maiorului Constantin Ene reprezintă un simbol al datoriei, solidarității și responsabilității față de comunitate, valori asumate și continuate de salvatorii băcăuani în activitatea lor zilnică.

În cadrul manifestării a fost evocată și semnificația Zilei Europei, sărbătorită la 9 Mai, fiind subliniată legătura dintre independența obținută prin sacrificiu și apartenența României la valorile europene contemporane.