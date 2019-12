La data de 28 decembrie a.c., în jurul orei 17.00, poliţiştii din Moineşti au depistat în flagrant un bărbat de 41 de ani, din comuna Asău, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influenţa alcoolului.

În urma testării bărbatului în cauză cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La aceeaşi dată, în jurul orei 19.00, o patrulă de poliție din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Brusturoasa, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiunilor de serviciu au depistat în flagrant un tânăr de 25 de ani, din comuna Palanca, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei aflându-se sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Din verificările poliţiştilor a rezultat că tânărul în cauză nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi fără permis.

O patrulă de poliție din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Traian au depistat în flagrant un bărbat de 29 de ani, din comuna Plopana, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2F, sub influenţa alcoolului.

Bărbatul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 29 decembrie a.c., în jurul orei 01.00, poliţiştii din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău au depistat în flagrant un bărbat de 30 de ani, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influenţa alcoolului.

Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest, precum şi recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea mostrelor biologice de sânge.

O patrulă de poliție din cadrul Secţiei 10 Poliţie Rurală Ştefan cel Mare au depistat în flagrant un bărbat de 53 de ani, din comuna Buciumi, în timp ce conducea un autoturism, sub influenţa alcoolului.

Bărbatul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.