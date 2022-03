La data de 26 februarie a.c, în jurul orei 17.04, poliţiştii din cadrul Servicului Rutier Bacău au depistat, un bărbat de 26 de ani, din comuna Ghimeş – Făget, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 12A, sub influenţa alcoolului.

Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La aceeași dată, în jurul orei 21:30, polițiști din cadul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, în timp ce efectua serviciul de patrulare, au depistat, pe DN 11A, un bărbat, de 48 de ani, din județul Vrancea, în timp ce conducea un autoturism cu o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

La data de 27 februarie a.c, în jurul orei 15.10, poliţiştii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au depistat, un bărbat de 29 de ani, din comuna Oncești, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 241A, sub influenţa alcoolului.

Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La aceeași dată, în jurul orei 18:45, polițiști din cadul Secției 3 Poliție Rurală Onești, în timp ce efectua serviciul de patrulare, au depistat, pe raza comunei Oituz, un bărbat, de 39 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism cu o alcoolemie de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului.