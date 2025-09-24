Centrul de Cultură „George Apostu” aniversează 35 de ani de existență, consolidând o identitate culturală unică în țară

În perioada 16-17 octombrie 2025, Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău sărbătorește 35 de ani de la înființare printr-un eveniment special, CelebrART. Timp de trei decenii și jumătate, Centrul a devenit o componentă esențială a peisajului cultural local și național, un spațiu viu unde artele se întâlnesc și se completează reciproc, de la muzică la teatru, de la arte vizuale la literatură, ghidând pașii celor ce ne trec pragul spre lumina cunoașterii și a emoției pure.

La această vârstă aniversară, Centrul își reafirmă vocația de spațiu deschis pentru dialogul ideilor, pentru transmiterea valorilor artistice și spirituale, mizând pe accesul liber la cultură și exprimare artistică, cultivând o cultură fără granițe.

Personalități ale artei contemporane, critici de artă, scriitori, dirijori și interpreți de prestigiu se întâlnesc, timp de două zile, cu publicul băcăuan pentru a celebra frumusețea artelor în toate expresiile lor – de la expoziții și lansări editoriale, la concerte de gală și proiecții de film documentar.

„CelebrART spune totul: celebrăm arta în formele ei multiple, ca pe un limbaj universal care ne aduce împreună și ne ajută să devenim mai buni, mai sensibili și mai conectați la lumea din jur. CelebrART este o invitație adresată tuturor, o invitație de a prețui patrimoniul cultural și de a duce mai departe, cu responsabilitate și viziune, valorile universale ale artei” este mesajul directorului Ovidiu Ungureanu.

Program:

16 octombrie 2025, ora 16.00, Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”

Expoziție personală Dionis Pușcuță – „Bestiar”

Prezintă: Oliv Mircea, critic de artă

Ovidiu Ungureanu, director Centrul de Cultură „George Apostu”

Lansarea albumului de artă „Bestiar” – Dionis Pușcuță

Ora 18.30, Teatrul Municipal Bacovia

CONCERT DE GALĂ

Solist: Maria Coman

și Corul Kinonia

Dirijor pr. Iulian Pruiu

17 octombrie 2025, ora 11.00, Centrul de Cultură „George Apostu”

Lansarea revistei „Vitraliu”

Prezintă: Marius Manta

Lansarea volumului „Măgura Buzăului. O academie liberă de sculptură”, de Luiza Barcan

Prezintă: Cătălin Băluț

Valeriu Șușnea

Ora 12.00, Centrul de Cultură „George Apostu”

Cinema în aer liber

Film documentar „Sufletul din daltă – George Apostu” și alte producții de film documentar

Ora 18.30, Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” Bacău

CONCERT EXTRAORDINAR

Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău

Dirijor: Ovidiu Bălan

Soliști: Gabriela Iștoc, soprană

Andrei Petre, tenor

Programul cultural este cofinanțat de Consiliul Județean Bacău. Sponsori principali: AEROSTAR S.A. și EVERGENT INVESTMENTS. Sponsori: Ferma Bettine, Licurici Impex S.R.L. și Lions Club Bacău „Sf. Gheorghe”. Parteneri în proiect: Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău și Teatrul Municipal Bacău.