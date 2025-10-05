Centru social dedicat Sfântului Dumitru Stăniloae, inaugurat la Sărata: un exemplu de solidaritate și credință în județul Bacău

Comunitatea din Sărata a trăit duminică un moment cu profundă încărcătură spirituală și socială, odată cu sfințirea Centrului social-filantropic „Sfântul Dumitru Stăniloae”, un proiect născut din credință, solidaritate și dorința de a sprijini vârstnicii din localitate.

La eveniment a participat și președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, care a subliniat importanța colaborării dintre Biserică, autorități și comunitate în construirea unui prezent demn și solidar:

„Nu cred că putea exista un mod mai frumos de a sărbători cele două valori fundamentale ale poporului român – credința și educația – decât prin închinarea unui centru social celui care este, cu responsabilitate și fundamentat, declarat cel mai mare profesor teolog al secolului al XX-lea: Sfântul Părinte Mărturisitor și Profesor Dumitru Stăniloae.”

Slujba de sfințire a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop Vicar al Eparhiei Romanului și Bacăului, în prezența oficialităților locale și a numeroși credincioși.

Președinta CJ Bacău a remarcat implicarea exemplară a primarului comunei Sărata, Irina Argatu, a părintelui paroh Răzvan Radu și a Asociației Ovidenia, care, cu sprijinul comunității și al donatorilor locali, au transformat visul unui centru de ajutor social într-o realitate.

„S-a ridicat nu doar un centru social, ci un loc al iubirii față de semeni – un exemplu de cum biserica, autoritățile și oamenii vizionari pot construi împreună un prezent demn pentru cei vârstnici care au clădit această țară”, a declarat Cristina Breahnă-Pravăț.

Centrul „Sfântul Dumitru Stăniloae” oferă zilnic asistență și hrană pentru zeci de vârstnici din comună, fiind o inițiativă care combină valorile creștine cu responsabilitatea socială.

„Comunitatea devine puternică doar atunci când pune omul în centrul ei — cu nevoile, visele și demnitatea sa”, a mai adăugat președinta CJ Bacău.

Evenimentul a avut loc într-un context simbolic: imediat după proclamarea canonizării Părintelui Dumitru Stăniloae și în apropierea Zilei Mondiale a Educației, o dublă celebrare a credinței și a cunoașterii – valori care definesc identitatea spirituală și morală a poporului român.