Spiritul festiv al celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918, care i-a animat pe români în 2018, a fost reflectat în activitățile și proiectele cu caracter educativ numeroase și diverse desfășurate la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” și în luna noiembrie a.c.

Elevii și profesorii alecsandrieni au realizat excursii tematice la locurile încărcate de istorie a Unirii și a luptelor românilor pentru reîntregirea națională, au organizat întâlniri, dezbateri și expoziții ce au avut în centru tema Centenarului Marii Uniri, au luat parte la marcarea a 100 de ani de la zborul eroic de la Bacău la Blaj, care anunța dorința Moldovei de a se uni cu Transilvania și au oferit publicului momente artistice emoționante într-un spectacol tematic desfășurat la Ateneul băcăuan, dar și cu ocazia marcării Zilei Bucovinei.

Locuri marcate de istorie

În săptămâna 12-18 noiembrie, profesorii Marinescu G., Enea D. și Bertea M. au vizitat, cu elevii claselor a VI-a şi a VII-a A din Colegiu, mausoleele eroilor și muzeele dedicate Marelui Rǎzboi din localitǎţile Mǎrǎşeşti, Mǎrǎşti și Oituz, iar elevii clasei a IX-a C, împreună cu prof. Sterpu A., au fost pe urmele eroilor, la Alba Iulia.

1 of 6

„Prin această excursie, ne-am propus sǎ refacem linia frontului din Primul Rǎzboi Mondial din dreptul localitǎţii Mǎrǎşeşti, front ce se întindea până la Mǎrǎşti și la Oituz. Aceste localitǎți au fost alese deoarece aici s-au desfǎşurat cele mai importante bǎtǎlii din epocă, cele mai sângeroase, dar şi decisive fiind cele de la Mǎrǎşeşti. Totodată, am dorit sensibilizarea copiilor cu privire la eroismul şi curajul soldaţilor români, fǎrǎ sacrificiul cărora, unirea tuturor teritoriilor româneşti nu ar fi fost posibilǎ”, ne-a declarat prof. Marinescu G.

La Mǎrǎşeşti, elevii au aflat povestea fetiţei-eroinǎ Mǎriuca, a primei femei care a luptat într-un rǎzboi, Ecaterina Teodoroiu, a cǎpitanului Grigore Ignat. Aici îşi doarme somnul de veci, alǎturi de bravii sǎi soldaţi, gen. Eremia Grigorescu, cel care a lansat deviza «Pe aici nu se trece!». A fost evocată și personalitatea generalului Henri Berthelot, şeful Misiunii Franceze în România acelor vremuri. La Mǎrǎşti şi Oituz, copiii au aflat despre un alt erou al românilor, Mareşalul Alexandru Averescu.

1 Decembrie 1918, în dezbateri și imagini

Marți, 20 noiembrie, Cercul de Istorie al CNVA, coordonat de prof. dr. Stroe L., în colaborare cu prof. Stroe C. și prof.-bibl. Neacșu C., au organizat, la biblioteca școlii, un simpozion-dezbatere, sub genericul „Marea Unire, liceenii și Europa”. Activitatea, la care au luat parte elevii clasei a IX-a A, a cuprins prezentare de eveniment, momente literar-muzicale și o dezbatere privind data de 1 Decembrie 1918, dacă este doar o sărbătoare a României sau poate fi considerată și o sărbătoare a Europei.

Miercuri, 28 noiembrie, biblioteca CNVA a organizat expoziția „100 de ani în 100 de poze”, dedicată Centenarului Marii Uniri. Coordonatorii acțiunii au fost prof.-bibl. Neacșu C. și profesorii Stroe C., Constantinescu A., Timofti A. și Stroe L., alături de care s-au implicat elevii claselor IX A, X B, XI B, XI G și XII A.

Astăzi, pe 29 noiembrie, prof. Postelnicu P., împreună cu prof. Jitaru R., Mocanu R., Constantinescu A. și elevi din clasele IX D, X H, VII B, XI C și XI G, vor evoca rolul armatei române în Marele Război și în realizarea Unirii, așa cum se reflectă el în literatura română, în cadrul Proiectului „Eroism, sacrificiu și patriotism românesc”.



Zborul Marii Uniri

Unul dintre cele mai importante evenimente ale Anului Centenar a fost reeditarea „Zborului Marii Uniri”. La 23 noiembrie 1918, băcăuanii și-au exprimat opțiunea unanimă pentru înfăptuirea unității naționale, trimițând pe calea aerului, către inima Transilvaniei, la Blaj, un sac plin cu manifeste şi scrisoarea primului-ministru Ion C. Brătianu. Prin acel document, se comunica, oficial, dorinţa de unire a Moldovei cu Ardealul.

Evenimentul a fost celebrat cu entuziasm de elevii și profesorii alecsandrieni, atât la Blaj, cât și la Bacău, pe 20 noiembrie, odată cu reeditarea zborului. Însoțiți de prof. Tuduriu I., 10 olimpici ai CNVA (elevii Bortoș A., Enache Ș., Stanca D., Tancău I., Pintilie S.R., Cîmpanu A., Nejneriu M., Ghineț A., Munteanu I., Țacu M.) au fost invitați să ia parte la manifestările de sărbătoare de pe Câmpia Libertății de la Blaj, alături de reprezentanții CJ Bacău și de alți elevi din licee băcăuane.

Tinerii au simțit, în această atmosferă solemnă și pe acest pământ sfânt pentru români, emoții nemaiîncercate de ei. „Am jucat hora, prima horă adevărată din viața mea, așa cum cu o sută de ani în urmă, mulți jucau prima lor horă a Unirii, prima horă adevărată din viața lor, căci abia atunci, înțelesul atributului «românească» era pe deplin întregit. În acel moment, sensul cuvântului«român» mi-a fost și mie, nu întregit, însă cu siguranță întărit, însuflețit de manifestarea la care am avut onoarea să iau parte”, ne-a mărturisit olimpicul Pintilie Sebastian.

În același timp, la Bacău, în Piața Tricolorului, 100 de elevi și 7 profesori ai CNVA (Boambă C., Palade-Jitaru R., Marinescu G., Pricopie M., Terenteac O., Pătrășcan L. și Badiu M.) participau la evenimentul corespondent organizat de CJ, Prefectura, Primăria și Garnizoana Bacău, împreună cu filiala locală a ARPIA. În ciuda frigului de afară, inimile celor prezenți au fost umplute de căldura sentimentului de mândrie pentru curajul și hotărârea antecesorilor de a înfăptui unirea, idealul cel mai drag al românilor.

1 of 9

Centenarul din suflet și gând

Pe 21 noiembrie, la sala Ateneu, elevii alecsandrieni au celebrat Marea Unire de la 1918 prin 3 momente din spectacolul dedicat acestui eveniment în cadrul Proiectului „Centenar România”, finanțat de CJ Bacău. Elevele Păduraru A., Bîrgoveanu B., Gavril I., Ilie A., Cârlescu D., Movilă L., Mavrichi I. și Nunuț D., coordonate de prof. Mocanu R., au prezentat publicului sceneta „România Mare” și au asamblat harta unirii. Ansamblul folcloric „Ciucurelul”, pregătit de prof. Pricopie M. și corul CNVA, condus de prof. Lungu G. au animat publicul prin dans și cântec.

Ziua Bucovinei

Pe 28 noiembrie, la Galeriile Frunzetti, elevi și profesori ai CNVA au sărbătorit Ziua Bucovinei alături de membrii Societății pentru Cultura și Literatura română în Bucovina și de invitații lor. Prof. Boambă C., directorul colegiului, a vorbit despre situația comunității românești din N Bucovinei, acum, în an centenar și a realizat o pledoarie pentru o mai strânsă legătură cu aceasta a comunității din țară, întru menținerea specificului național în această zonă de românism atât de încercată de istorie. Ansamblul „Ciucurelul” și corul CNVA, conduse de profesorii Pricopie M. și Lungu G., au încântat auditoriul prin dans și cântec românesc.

Țacu Mateea (XII C), Stanca Dragoș (X E), Mihalache-Pătrășcan Iustina (X G)